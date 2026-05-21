Wim Kieft, Neymar'ın (34) yaklaşan Dünya Kupası'nda bir kez daha parlamasını umuyor. KieftJansenEgmondGijp programının düzenli konuğu olan Kieft, Brezilyalı forvetin sık sık sakatlıklara yatkın bir oyuncu imajıyla mücadele ettiğini biliyor.

"Neymar'ın formda olmasını ve yine güzel şeyler yapabilmesini isterim," diyor Kieft, Dünya Kupası'ndaki Fas ile oynanacak ilk grup maçı öncesinde, Perşembe günkü podcast'inde umudunu dile getiriyor.

"Çünkü o, o mızmız olarak tarihe geçecek. O ağlayan ve numara yapan, abartılı hareketler yapan kişi. Ama insanlar onun FC Barcelona'da harika futbol oynadığını unutuyor," diyor Kieft, Neymar'ın İspanya'daki altın günlerini hatırlatıyor.

René van der Gijp hemen konuya giriyor. "Brezilya'dan, Santos'taki görüntüleri izlediğinizde... İnanılmaz, kariyerinin başlangıcından. O zamanlar on kilo daha zayıftı. Neymar çok hızlıydı, inanılmazdı."

Neymar, Brezilya milli takımında en son Ekim 2023'te forma giydi. Buna rağmen, milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti, forveti ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası kadrosuna çağırdı. Bu, tecrübeli oyuncunun 2014, 2018 ve 2022'den sonra dördüncü Dünya Kupası katılımı olacak.

Santos'un çok konuşulan forveti şu anda baldır sakatlığıyla boğuşuyor ve bu durum 14 Haziran'daki Fas maçı için endişelere yol açıyor. Milli takım doktoru Rodrigo Zogaib, O Globo'ya verdiği röportajda Neymar'la ilgili endişeleri gidermeye çalışıyor.

Spor hekimi, "Neymar milli takıma neredeyse tamamen veya tamamen fit bir şekilde katılacak" dedi. Brezilya milli takımı, 27 Mayıs'ta bir antrenmanla Dünya Kupası hazırlıklarına başlayacak.