Wim Kieft, teknik direktör Xavi Hernández'in Hollanda Milli Takımı'nı Yunanistan karşısında sahaya yerleştirme biçimine hiç anlam veremiyor. Eski golcü, özellikle sağ tarafta Denzel Dumfries'in konumlandırılması nedeniyle büyük sorunlar ortaya çıktığını düşünüyor; ona göre bu durum Crysencio Summerville'i de oyunun dışına itiyor.

Hollanda, Selanik'te ilk yarıda tam bir kabus yaşadı ve soyunma odasına 2-0 geride gitti. Fotis Ioannidis 23. dakikada skoru açtı, Giorgios Masouras ise devre bitmeden hemen önce Ruben van Bommel'in yaptığı basit top kaybının ardından farkı ikiye çıkardı.

Kieft, NOS'taki devre arası analizinde oklarını doğrudan Xavi'nin taktik tercihine çevirdi. Eski milli oyuncu, "Dumfries'in pozisyonunu hiç anlamıyorum. Top bizdeyken zaten korkunç derecede derinde duruyor" tespitinde bulundu.

Kieft'e göre sağ bekin pozisyonu, Hollanda'nın birden fazla oyuncusunun performansını olumsuz etkiliyor. "Bu yüzden kendisini oyunun dışına itiyor ama aynı zamanda Summerville'i de oyunun dışına itiyor. Bir noktada teknik direktör Xavi'nin de 'Bu böyle olmayacak' demediğini anlamıyorum."

Rafael van der Vaart da Hollanda'nın oyununa dair tek bir olumlu söz söylemiyor. Eski orta saha oyuncusu, ortada net bir organizasyonu olmayan bir takım görüyor. "Dürüst olmam gerekirse, bunu gerçekten korkunç derecede umutsuz bir ilk yarı olarak görüyorum."

Van der Vaart eleştirisini daha da ileri taşıyor. "Herkes şaşkın bir şekilde dolaşıyor. Amsterdam'da böyle dolaşsanız, sokakta kafası karışmış insanlar geziyor diye polisi ararlar. Bu gerçekten normal değil, herkes kafasına göre takılıyor."

Virgil van Dijk da Ioannidis'in golünde eleştiriden kaçamadı. Van der Vaart, Dumfries'in işlerin ters gideceğini daha erken fark etmesi gerektiğini düşünüyor, ardından kaptana da işaret ediyor: "Van Dijk bunu çok daha önce sezmek zorunda, o zaman Van de Ven de otomatik olarak onunla birlikte gider. Aslında burada herkes bir düşünce hatası yapıyor."

Kieft de buna katılıyor ve bu kadar tecrübeli oyunculardan daha fazlasının beklenebileceğini söylüyor: "İsim ve tecrübe açısından oldukça büyük oyuncular bunlar. O zaman ne olacağını hissedip doğru şekilde öngörmeniz gerekir."