Wim Kieft hayretler içinde: "O bir ikon, ama artık hiçbir katkı sağlamıyor, sıfır!"

Pazar akşamı Studio Voetbal programında, FA Cup çeyrek finalinde acı bir yenilgiye uğrayan Liverpool sert bir şekilde eleştirildi. Arne Slot'un takımı, Manchester City'ye 4-0 mağlup oldu ve şok edici derecede zayıf bir performans sergiledi. Analistler, hem hücum hem de savunma konusunda büyük endişelerden söz ediyor.

Liverpool, Etihad Stadyumu'nda ağır bir darbe aldı. Erling Haaland hat-trick yaparak maçın kahramanı olurken, Mohamed Salah bir penaltıyı bile kaçırdı. Slot'un takımı maça iyi başladı, ancak ikinci yarıda tamamen çöktü.

Boudewijn Zenden, yayında Liverpool'un yapısal sorununa dikkat çekti. “Futbol basittir: Bir gol daha atarsan, her şey yolundadır. Ama gol atamazsan ve savunmada delik deşik olursan, başın belaya girer.” Eski kanat oyuncusuna göre, şu anda istikrar eksikliği var.

Zenden, birçok oyuncunun performansının düşük seviyede olduğunu gördü. “Haaland üç gol attı, Konaté iyi görünmüyor, Van Dijk de pek iyi değil. Gomez yanlış markaj yapıyor, çok fazla şey oluyor.”

Rafael van der Vaart, Slot'un takımında geçen sezona göre büyük bir kontrast görüyor. “Geçen yıl son dakikada işler genellikle yolunda gidiyordu. O zaman şöyle dersiniz: bu tesadüf olamaz. Ama futbol biraz da şanstır ve şu anda işler yolunda gitmiyor.” Ona göre, marjların ne kadar ince olduğu şimdi netleşiyor.

Wim Kieft, eleştirilerini özellikle yine hayal kırıklığı yaratan Salah’a yöneltti. “Onun bir ikon olduğunu anlıyorum, ama artık hiçbir şey katmıyor. Sıfır.” Analist, forvetin hala ilk 11’de yer alması gerekip gerekmediğini açıkça sorguluyor. “Bunun zorluğunu gerçekten anlıyorum, çünkü o bir ikon ve belki de bundan sonra her şeyin tamamen çökmesinden korkuyorsunuz.”

Kieft, Mısırlı oyuncunun bu kadar hızlı bir düşüş yaşamasına şaşırıyor. “Birdenbire her şeyin bitmiş olması mümkün mü? Yaşlandığın ve artık yapamadığın için mi?” Van der Vaart, Salah’ın önceki yıllara kıyasla patlayıcılığını yitirdiğini ekliyor.

Arno Vermeulen, Virgil van Dijk'ın Hollanda milli takımındaki durumuyla ilgili endişelerini dile getirerek yazıyı sonlandırıyor. “Koeman, Van Dijk için endişelenecektir. City'nin forvetlerinin hızını ve Van Dijk'ın hareketlerini gördüğünüzde, Dünya Kupası'nda çok fazla boşluk bırakmamak gerekir.”