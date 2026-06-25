Wim Kieft endişeleniyor: "Hollanda, Dünya Kupası'nın geri kalanında onu kaybetmemeli"

Wim Kieft, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Donyell Malen’e hâlâ güveniyor. Eski yıldız forvet, De Telegraaf gazetesinde yazdığı köşe yazısında bunu dile getirdi.

Kieft, bu Dünya Kupası'nda Malen'den büyük beklentiler içindeydi. “AS Roma'da formunun zirvesindeydi, arka arkaya goller atıyordu ve Hollanda Milli Takımı'nda da aynısını yapacaktı.”

“İki hazırlık maçı ve Japonya ile İsveç’e karşı oynanan iki Dünya Kupası maçının ardından Malen, forvetten sağ kanat oyuncusuna, oradan da Tunus maçında yedek kulübesine doğru giden yolu izlememeye dikkat etmelidir. Özellikle de rakipleri Brian Brobbey ve Crysencio Summerville iyi performans gösterirken,” diyor Kieft.

Yine de Kieft, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman’ın 27 yaşındaki forvete Tunus maçında sağ kanat olarak son bir şans vermesini anlayabileceğini belirtiyor. “Çünkü Hollanda bir sonraki tura yükseldi ve turnuvanın geri kalanında Malen’i kaybetmemek için. Anlaşılır bir şekilde kendine güveni pek yüksek olmayacaktır, ancak henüz sadece iki Dünya Kupası maçı oynandı.”

“Belki de Koeman, turnuvanın ilerleyen aşamalarında Malen’e çok ihtiyaç duyacaktır. O genç için Tunus karşısında bir gol atabilmesi çok iyi olurdu,” diye ekliyor Amsterdamlı analist.

Malen, şu ana kadar Hollanda milli takımı adına 55 uluslararası maça çıktı. Bu maçlarda 13 gol attı ve 9 asist yaptı.

Malen şanslı olabilir. Forvet hattındaki iki rakibi Summerville ve Memphis Depay, Tunus maçında sarı kart sınırında.