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Wim Kieft, dünya çapındaki yıldızın Eredivisie'den ayrılacağını düşünüyor: "Bunu ihtimal dışı sayma"

PSV Eindhoven
Hırvatistan
I. Perisic

Wim Kieft, Ivan Perisic'in önümüzdeki sezon da PSV'de oynayacağından emin değil. Eski yıldız forvet, De Telegraaf gazetesi adına Valentijn Driessen'in haftalık köşe yazısında bu görüşünü dile getirdi.

Kieft, Ismael Saibari'nin yanı sıra Sergiño Dest, Joey Veerman ve Ricardo Pepi gibi birçok PSV oyuncusunun da takımdan ayrılacağını düşünüyor.

Kieft, “Veerman için Eindhoven’da kapıyı arkasında kapatması iyi olur. Hem Veerman hem de PSV için iyi olur. Hayal kırıklığına uğramış bir oyuncuyla kalmak her iki taraf için de bir fayda sağlamaz” dedi.

Ardından dikkat çekici bir mesaj veriyor. “Perisic’in Hırvatistan ile iyi bir Dünya Kupası geçirdikten sonra son bir kazançlı transfer yapmak isteyeceğini de göz ardı etmiyorum.”

Geçen yaz Perisic hakkında birçok söylenti vardı, ancak sonunda PSV ile sözleşmesini iki sezon daha uzattı. Şu anda ise bu tecrübeli oyuncu hakkında ortalık oldukça sakin.

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37 yaşındaki kanat oyuncusunun Philips Stadyumu'ndaki sözleşmesi bir yıl daha devam ediyor. Şu anda Hırvatistan milli takımıyla birlikte Hırvatistan'da bulunuyor.

Perisic, PSV formasıyla şu ana kadar 78 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda 26 gol attı ve 27 asist yaptı.

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