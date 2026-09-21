Wim Kieft çileden çıkıyor: ‘Sonra Dick Schreuder’in Noa Vahle ile yaptığı o röportajı görüyorum…’

Wim Kieft, Ziggo Sport ekranlarında yayınlanan Rondo programında yaptığı açıklamada NEC’in Avrupa’daki oyun anlayışından hiçbir şey anlamadığını söyledi. Dick Schreuder’in ekibi Juventus karşısında her zamanki gibi ağırlıklı olarak öne doğru oynadı, ancak bu nedenle savunmada büyük boşluklar verdi.

Karşılaşma 5-0’lık can yakıcı bir yenilgiyle sona erdi. Maçın ardından Schreuder, oyun anlayışı nedeniyle eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Ancak teknik adam, kararlarından hiçbir pişmanlık duymadığını belirtti.

Sunucu Wytse van der Goot, Rondo programında Nijmegen ekibinin en azından Torino’da ‘NEC gibi’ oynadığını söylerken, Kieft buna hiç katılmıyor. “Buna dair bir şey söyleyebilir miyim?” diyerek söze girdi.

“Sonra Dick Schreuder’i Noa Vahle ile yaptığı bir röportajda görüyorum ve diyor ki: ‘Peki ben ne yapmalıyım? On biriyle kendi ceza sahasına mı kapanayım?’ Evet, neden bir kere olmasın?” dedi Kieft.

“Çok iyi bir rakibe karşı oynuyorsun, çok fazla sakatın var, ayrıca çok fazla kalite kaybettin. Bu şekilde aslında kazanamayacağın bir maça en baştan çıkmış olmuyor musun?”

“Bir kere de farklı bir şekilde oynamak mümkün değil mi?” diye yüksek sesle düşündü Kieft. “Eğer bu şartlarda daha iyiyse... Bence bu gerçekten çok naif. Ve üzücü. Bu sana doğrudan puan kaybettiriyor. Farklı oynasaydın mutlaka sonuç alırdın demiyorum ama en azından şansın daha fazla olurdu.”

NEC, milli ara sonrası Avrupa Ligi’nde rövanş arayacak. 15 Ekim’de Levski Sofia, De Goffert’e konuk olacak.