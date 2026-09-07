Wim Kieft, Ajax’tan ayrıldıktan sonra bir oyuncunun tamamen parladığını görüyor

Wim Kieft, pazartesi günü KieftJansenEgmondGijp adlı podcastte Wout Weghorst hakkında dikkat çekici derecede olumlu konuştu. Ajax'tan ayrılıp FC Twente'ye geçmesinin ardından forvetin üzerinden bir yük kalktığını düşünüyor.

Kieft, Weghorst'un pazar günü FC Groningen karşısında şık bir gole imza attığını gördü; bu gol sayesinde FC Twente zorlu deplasmanda sonunda bir puan aldı. Bir gün sonra vardığı sonuç ise şöyle: "Çok iyi oynadı."

Kieft, Tukkers'ın çok konuşulan golcüsü hakkındaki sözlerini şöyle sürdürdü: "Wout Weghorst'a ister istemez farklı bakıyorsun. Onu Ajax'ta oynattığında öyle oluyor. Ve hepimiz biliyoruz ki Ajax son beş yıldır, tüm saygımla söylüyorum, berbattı. Oradaki santrforun neredeyse Van Basten kadar iyi olması gerekiyor. Ama aslında kimse öyle değil."

"Sonra Weghorst'un bir topu kontrol edişini görüyorsun. Ve o odun gibi görüntüyü. Ama şimdi Twente'de oynuyor ve ona çok farklı bakıyorsun. Orada kendine çok daha uygun bir yerde", diyen Kieft'e göre Weghorst, Enschede'ye geldikten sonra adeta yeniden canlandı. "Tabii her maçta oyundan alınmıyor olmasının da farkı var. Ajax'ta sürekli bunu yapıyorlardı, değil mi? Sonra yine Dolberg oluyordu, sonra şu ya da bu."

"Yani orada gayet yerini bulmuş durumda. Ve bu futbolcular her yerde aynı. Şöyle düşünüyorlar: Bu ne tuhaf çocuk. Ama arada bir de gol atıyorsa... Soyunma odanda biraz tuhaf birinin olması da güzel değil mi? Her gün ayrı bir eğlence değil mi bu?", diye diğer podcast yorumcularına sordu Kieft.

Weghorst, FC Groningen karşısında devre bitimine kısa süre kala ağları havalandırdı. Groningen, Twente karşısında erken geriye düşmesine rağmen skoru dengelemişti. Çekişmeli geçen maçın sonunda iki takım da sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Twente çarşamba günü, SC Cambuur karşısında son anda bir puan alan Telstar'ı ağırlayacak. Üç gün sonra ise sezona kötü başlayan ADO Den Haag, Grolsch Veste'de konuk olacak.