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Wim Kieft, pazar öğleden sonra Ajax'ın ADO Den Haag'ı 3-0 yendiği maçta Jorthy Mokio'nun performansını izlemekten büyük keyif aldı. Bunu NOS Studio Sport'ta dile getirdi.

Ajax, Johan Cruijff ArenA'da sorunsuz bir öğleden sonra geçirdi ve ADO'yu rahatça mağlup etti. İlk yarı bitmeden skor 3-0'a gelmişti. Matteo Waem'in kırmızı kartla oyundan atılmasının ardından ADO, ikinci yarıda hiçbir varlık gösteremedi.

Kieft'e göre Ajax'ın açık ara en iyi oyuncusu Mokio'ydu. Genç Kongolu, skoru 2-0'a getiren golü attı ve birbirinden güzel paslar dağıttı. Sekou Sylla'nın sert müdahalesine maruz kalan Mokio, bitime on dakika kala oyundan alındı. Darbenin şiddeti ve sahadan üzücü biçimde ayrılışı, sakatlığın ciddi olduğunu düşündürüyor.

Kieft, "Ne yazık ki üzücü bitti ama özellikle ilk yarıda gerçekten harika oynadı. Elbette böyle bir maçta boş alanlar da vardı ama her şeyi süratle yaptı, topları iyi kontrol etti..." dedi.

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Ardından Mokio'nun etkileyici performansından görüntüler gösterildi. Kieft, özellikle Ajaxlı futbolcunun son haftalardaki gelişiminden etkilendi.

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Kieft, 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun gelişimine dikkat çekerek, "Önceki maçlara kıyasla topla çok daha sakin. Her şey tam ölçüsünde. Pasların hızı tam olması gerektiği gibi; böylece koşuna hemen devam edebiliyorsun. Giderek büyük bir keşfe dönüşüyor" dedi.

"Bu genç iyi bir izlenim bırakıyor. Yetenekleri var. Güçlü, hızlı ve çevik. Başlarda çok kontrolsüzdü ama şimdi kendini gösteriyor. Bu sakatlık elbette korkunç."

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Mokio'nun sakatlığının tam olarak ne kadar ciddi olduğu henüz bilinmese de teknik direktör Míchel Sánchez, maçın ardından durumun "çok ciddi" olduğunu ve "endişe kaynağı" oluşturduğunu belirtti.

Ajax'ı gelecek hafta sonu Eredivisie'de son derece önemli bir maç bekliyor. Ajax, De Kuip'te oynanacak De Klassieker'de Feyenoord'a konuk olacak.