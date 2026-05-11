Wim Kieft, Ajax oyuncusunu hiç anlamıyor: "Hadi ama dostum, ne kadar zayıf bir tavır bu"

Ajax'ın vasat geçen sezonu Pazar günü bir kez daha dibe vurdu. Ajax, kendi sahasında FC Utrecht'e 1-2 yenildi; bu sonuçla Amsterdam ekibi beşinci sıraya geriledi. NOS Studio Voetbal programında, Amsterdam ekibinin forveti Kasper Dolberg de ele alındı.

Wim Kieft, Danimarkalı oyuncu hakkındaki hayal kırıklığını hiç saklamıyor. "Hepimiz Dolberg'in futbol yeteneğini övüyoruz. Ama bir hafta keyifle izliyorsunuz, bir hafta sonra ise 'Hadi ama dostum, ne zayıf bir performans' diye düşünüyorsunuz." Bir hafta önce, PSV maçının ardından Amsterdamlı forvet tam tersine pek çok övgü almıştı.

Pierre van Hooijdonk daha incelikli bir üslup tercih ediyor, ancak vardığı sonuç daha az eleştirel değil. "Bence iyi bir forvet. Ama dürüst olmak gerekirse: rakamlar aslında öyle demiyor." Ve bu rakamlar gerçekten de yalan söylemiyor. Devam eden Eredivisie sezonunda Dolberg, 1.083 dakika sahada kalarak sadece üç gol ve üç asist kaydetti.

Yine de Van Hooijdonk, Danimarkalı oyuncuyu tamamen silmeyi reddediyor. "Dolberg'i Ajax'taki ilk döneminden hatırlıyorum. O zamanlar onu harika buluyordum." O ilk dönemde, özellikle 2016/17 sezonunda çok değerliydi, ancak bu dönemleri daha zayıf dönemlerle de değiştirmişti. Örneğin, bir sonraki sezon 23 maçta sadece altı gol attı.

Theo Janssen de forvetin niteliklerini kabul ediyor, ancak bunları hemen perspektifine oturtuyor. "Güçlü, teknik becerisi yüksek, topu iyi kontrol ediyor, iyi dönüyor ve şutu da fena değil." Ancak hemen ardından bir "ama" geliyor. "Ama kendisi için çok az çaba gösteriyor. İşler yolunda giderse, o da akışına kapılıyor. Ama işler kötü giderse, onu ortada göremiyorsunuz."

García, Pazar öğleden sonra maçın 60. dakikasında Dolberg'i oyundan alarak yerine Wout Weghorst'u oyuna soktu; Weghorst, maçın sonlarında Amsterdam ekibi için bir puanı kurtarabileceğini düşündü. Ancak Utrecht'in savunma oyuncusu Mike van der Hoorn'un son dakikada attığı gol, Ajax'ın planlarını bozdu.

Bu yenilgiyle Ajax, oldukça hayal kırıcı bir şekilde beşinci sıraya geriledi ve play-off'lara kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bir hafta kala, Avrupa kupalarına doğrudan katılma şansı artık kesin değil.