Wim Kieft, Ajax'ı anlamıyor ve şimdiden gelecek sezon için acil tavsiyelerde bulunuyor

Wim Kieft, Ajax’ın son yıllardaki transfer politikasını eleştiriyor. “KieftJansenEgmondGijp”adlı podcast’te eski forvet, Amsterdam ekibinin gelecek sezon tek bir sabit forvet seçmesi gerektiğini savunuyor.

Konuşma aslında Liverpool'un transfer politikasıyla başlıyor. René van der Gijp, kulüp efsanesi Steven Gerrard'ın bu yaz, Alexander Isak ve Hugo Ekitiké'yi aynı anda kadroya katması nedeniyle İngiliz devine yönelik eleştirilerini aktarıyor. Gerrard'a göre bu hamle, tamamen yanlış bir sinyal veriyor.

Kieft de buna katılıyor ve bu görüşü Ajax'a da uyguluyor. "Ajax'ta da son yıllarda yaptıklarını anlamamıştım. Weghorst'u transfer ediyorsun, ama zaten Brobbey var. Sonra Brobbey gidiyor ve bir de Dolberg'i geri getiriyorsun," diyor.

Kieft, bir forvet için bunun hoş bir durum olmadığını vurguluyor. "Bir hafta sen oynuyorsun, diğer hafta o oynuyor. Bir forvet sadece Hollanda'nın en golcü oyuncusu olmak ister."

Bu nedenle tavsiyesi net: iyi bir forvet her zaman önceden netlik sağlamalıdır. "Her zaman antrenörü tanıdığımdan ve orada oynayacağımı bildiğimden emin olurdum. Haaland da oradaysa, birinci forvet olacağım gibi bir hayale kapılmam."

Eski teknik direktör Francesco Farioli de eleştiriden nasibini alıyor. "Yorulmanı önlemek için maçın bitimine yirmi ila yirmi beş dakika kala seni kenara alan bir teknik direktörün ne yararı var? Kimse bunu istemez," diye bitiriyor.

Ajax'ta forvet pozisyonu gelecek sezon için hala büyük bir soru işareti. Weghorst'un ayrılma ihtimali oldukça yüksek, Dolberg'in Amsterdam'daki geleceği de henüz kesinleşmiş değil.