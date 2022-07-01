Güney Amerikalı yıldız daha yeni takımıyla sahaya çıkmadan tartışmaların odağına yerleşti.

Jack Wilshere'a göre; Tottenham'ın Everton'a 60 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı Richarlison, Arsenal'da ancak yedekler arasına girebilecek seviyede.

Geçen sezon ezeli rakibini geride bırakarak dördüncü sırayı ve Şampiyonlar Ligi biletini kapan Tottenham kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Premier Lig'de sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken Richarlison, Arsenal ve Chelsea'nin de ilgisine rağmen Tottenham'a gitmeyi seçti. Ancak Wilshere bunun Arsenal açısından bir kayıp olduğunu düşünmüyor.

Richarlison, Arsenal'da oynayabilir mi?

Arsenal altyapısından yetişen ve uzun süre kulübün formasını giyen Wilshere, Richarlison transferini talkSPORT'a değerlendirdi.

"Kadroyu zenginleştirdiği kesin, takıma farklı bir boyut katacak."

"Ama Arsenal'a gitmediği için üzgün olduğumu söyleyemem. 25 yaşında, yani çok genç değil. Bir noktada potansiyeli performansa dönüştürmeniz gerekiyor. Ama bunu yapabilecek biri varsa, o da Conte."

"Arsenal taraftarı olarak bu haber beni yıkmadı, ama takip etmeye değer bir isim, iyi katkı verebilir."

Wilshere, Richarlison'u Arsenal kadrosunda görmek isteyip istemediği konusundaki ısrarlı sorulara ise şu yanıtı verdi:

"Evet isterdim, ama ilk 11'e girebileceğini sanmıyorum."

Richarlison, Arsenal'a gitse kiminle forma mücadelesi verecekti?

Brezilyalı oyuncu hem merkezde, hem de kanatlarda görev yapabiliyor. Santrafor pozisyonunda Eddie Nketiah ile yeni sözleşme imzalayan Arsenal, Manchester City'nin golcüsü Gabriel Jesus'u da 45 milyon sterlin'e transfer etmeye yakın.

Kanatlara baktığımızda ise; solak Bukayo Saka'nın her iki tarafta da oynayabildiğini görüyoruz. Bir diğer Brezilyalı Gabriel Martinelli'nin yanı sıra Martin Odegaard ve Emile Smith Rowe da bu bölgedeki yaratıcı ayaklar.

Nicolas Pepe'nin Arsenal'da kalıp kalmayacağı merak konusu. Bu bölgeye takviye yapmak isteyen Topçular, Richarlison'un ardından Raphinha'yı da bir başka Londra ekibi Chelsea'ye kaptıracak gibi görünüyor.