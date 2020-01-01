Willy Sagnol: "Real Madrid Pogba'yı, Pogba da Real Madrid'i istiyor"

Willy Sagnol, bu yaz Paul Pogba'nın Real Madrid'e transferine kesin gözüyle bakıyor...

Milli Takımı'nın eski oyuncusu ve bir dönem 'te Carlo Ancelotti'nin yardımcılığını yapan Willy Sagnol, forması giyen Paul Pogba'nın 'e transfer olacağını öne sürdü.

Bilindiği üzere bir süredir Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın da yıldız futbolcuyu kadrosunda görmek istediği konuşuluyordu.

RMC'ye açıklamalarda bulunan Sagnol, "Transfer için şartlar çok uygun. Real Madrid'in Pogba'yı, Pogba'nın da Real Madrid'i istediğini biliyorum. Ayrıca Manchester United bu transfer sonrasında maaş bütçesinde önemli bir yer açacak ve ciddi bir gelir elde edecek. Transferin bu yaz gerçekleşeceğini düşünüyorum. Umarım Real Madrid'de Manchester United'daki değil, Fransa Milli Takımı'ndaki Pogba'yı izleriz" dedi.

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Pogba, 2016 yazında rekor bir bedelle 101 milyon euro karşılığında 'tan Manchester United'a transfer olmuştu.