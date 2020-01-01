Willy Sagnol: Bayern Münih, Varane için 5 milyon euro'yu fazla buldu
Uzun yıllar Bayern Münih'te top koşturan eski futbolcu Willy Sagnol, vatandaşı Raphael Varane'ın Real Madrid'e transferiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
RMC Sport'a konuşan Sagnol, bir arkadaşının telefonu üzerine Varane'ı izlemeye gittiğini söylerken, "Bayern'deyken bir arkadaşım aradı ve Lens'te çok yetenekli genç bir çocuk olduğunu söyledi. Onu izlemeye gittiğimde ilk yarının sonunda ne kadar doğal bir yetenek olduğunu anladım." ifadelerini kullandı.
Bağlantılarını kullanarak 48 saat içerisinde Lens ile anlaşma sağladığını söyleyen Sagnol, transferin detaylarını ise şöyle anlattı:
"Kısa süre içerisinde 4-5 milyon euro arasında bir fiyata el sıkıştık. Bununla birlikte gelirlerinin Lens'e gideceği bir hazırlık maçı oynamayı planladık. Dosyayı Bayern yönetimine sunduğumda ise 18 yaşındaki bir oyuncu için pahalı bir anlaşma olduğunu söylediler."
Sagnol, bu gelişmelerden kısa süre sonra Varane'ın Real Madrid'e imza attığını söylerken; "İki ay sonra 10 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer oldu ve oraya gittiği için hiçbir zaman pişmanlık yaşamadı. Varane'ın Madrid'de çok mutlu olduğuna eminim. Ancak Bayern onu transfer edebilseydi, 10-12 yıl boyunca stoper aramayacaktı." şeklinde konuştu.
2011 yazında Real Madrid'e transfer olan 26 yaşındaki Varane, İspanyol deviyle dört Şampiyonlar Ligi zaferi yaşarken ülkesi Fransa ile 2018 yılındaki Dünya Kupası'nda da mutlu sona ulaşmayı başardı.