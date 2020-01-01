Willy Sagnol: Bayern Münih, Varane için 5 milyon euro'yu fazla buldu

Bayern Münih'in eski futbolcularından Willy Sagnol, Bavyera ekibinin 5 milyon euro'yu fazla bulduğu için Raphael Varane'ı transfer etmediğini söyledi.

Uzun yıllar 'te top koşturan eski futbolcu Willy Sagnol, vatandaşı Raphael Varane'ın 'e transferiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

RMC Sport'a konuşan Sagnol, bir arkadaşının telefonu üzerine Varane'ı izlemeye gittiğini söylerken, "Bayern'deyken bir arkadaşım aradı ve Lens'te çok yetenekli genç bir çocuk olduğunu söyledi. Onu izlemeye gittiğimde ilk yarının sonunda ne kadar doğal bir yetenek olduğunu anladım." ifadelerini kullandı.

Bağlantılarını kullanarak 48 saat içerisinde Lens ile anlaşma sağladığını söyleyen Sagnol, transferin detaylarını ise şöyle anlattı:

Daha fazla takım

"Kısa süre içerisinde 4-5 milyon euro arasında bir fiyata el sıkıştık. Bununla birlikte gelirlerinin Lens'e gideceği bir hazırlık maçı oynamayı planladık. Dosyayı Bayern yönetimine sunduğumda ise 18 yaşındaki bir oyuncu için pahalı bir anlaşma olduğunu söylediler."

Haberin devamı aşağıda

Sagnol, bu gelişmelerden kısa süre sonra Varane'ın Real Madrid'e imza attığını söylerken; "İki ay sonra 10 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer oldu ve oraya gittiği için hiçbir zaman pişmanlık yaşamadı. Varane'ın Madrid'de çok mutlu olduğuna eminim. Ancak Bayern onu transfer edebilseydi, 10-12 yıl boyunca stoper aramayacaktı." şeklinde konuştu.

2011 yazında Real Madrid'e transfer olan 26 yaşındaki Varane, İspanyol deviyle dört Şampiyonlar Ligi zaferi yaşarken ülkesi ile 2018 yılındaki Dünya Kupası'nda da mutlu sona ulaşmayı başardı.