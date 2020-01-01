Willian'dan Alonso'ya: Chelsea'nin potansiyel transfer hareketleri

Şimdiden iki büyük transfere imza atan Maviler, bu yaz ellerinden çıkarması gereken oyuncular için çözüm bulmak zorunda.

İngiltere’de transfer sezonunun ne zaman başlayacağı henüz belirlenmedi ancak bu durum ’yi erkenden harekete geçmekten alıkoyamadı.

Chelsea daha şubat ayında ’ın sağ kanat oyuncusu Hakim Ziyech ile 40 milyon euro karşılığında anlaşma sağlamıştı. Transfer yasağının kalkmasıyla beraber Leipzig forması giyen Timo Werner’i de gelecek sezon için kadrosuna katan Maviler, bütçe sağlamak amacıyla takımdan birkaç isim ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Goal, Chelsea’nin 2020-21 sezonunda yola devam edebileceği ve takımdan gönderebileceği isimleri hazırladı.

Daha fazla takım

Dokunulmazlar

Chelsea, geçtiğimiz iki sezonda A takım kadrosuna aldığı birçok genç oyuncuyla geleceğe de yatırım yapmak amacıyla uzun süreli kontratlar imzaladı.

Bu isimler arasında bulunan Ruben Loftus-Cheek, Mason Mount, Callum Hudson-Odoi, Billy Gilmour, Reece James ve Fikayo Tomori, bu süreçte teknik direktör Frank Lampard’ın yönetimi altında kilit roller üstlendi.

Chelsea ekibindeki daha kıdemli oyuncular açısından N’Golo Kante’nin form durumu konusunda soru işaretleri var. Ancak Lampard’ın, Dünya Kupası kazanan başarılı futbolcusunun yeni sezona çok daha güçlü döneceğine inancı tam.

Bu sezon orta sahada Kante’nin partneri Mateo Kovacic de Chelsea formasıyla yıldızlaşan isimlerden biri. Öte yandan ’un ilgisine rağmen Jorginho’nun da takımda kalma ihtimali yüksek.

Hücum bölgesine doğru ilerlediğimizde Christian Pulisic’in takımdaki ikinci sezonunda daha fazla görev alması bekleniyor. Olivier Giroud ise sözleşmesini bir sene daha uzattı.

Savunmada 2012’den bu yana Chelsea forması giyen kaptan Cesar Azpilicueta’nın hiçbir yere gitmesi beklenmiyor. Sezon başında takımdan gönderilmesi gündeme gelse de Maviler ile geçirdiği ilk sezonunda etkileyici bir performans sergileyen Kepa Arrizabalaga kalesindeki görevine devam edecek gibi…

Sözleşmesini bir yıl uzatan Willy Caballero ise Arrizabalaga’nın alternatifi olarak görev bekleyecek.

Şüpheliler

Chelsea, akademiden gelen Gençlerine yeni sözleşmeler sunmuş olabilir; ancak içlerinden bir tanesi ile henüz uzlaşmış sayılmazlar…

Tammy Abraham’ın sözleşmesi Haziran 2022’de sona erecek ve süregelen görüşmelere rağmen uzun vadeli geleceğiyle ilgili bir karara henüz varılamadı.

İngiliz milli oyuncu takımdaki ilk sezonunda tüm kulvarlarda 15 gol atarak göz doldurmuştu, ancak Werner transferi ile Abraham’ın takımdaki konumu üzerine tartışmalar gündeme geldi.

Diğer yandan 2018’de ’dan transfer edilen Ross Barkley istikrarlı bir çizgi yakalayamasa da ligin ertelenmesinden önce bir çıkışa geçmişti.

Lampard’ın orta sahada birçok seçeneği var ve belki Barkley önümüzdeki sezonda bir fazlalık olarak görülebilir…

Gözden çıkarılabilir isimler

Chelsea’nin sol bek Ben Chilwell’i transfer etme isteği göz önüne alındığında hem Marcos Alonso hem de Emerson Palmieri’nin takımdan gönderilme ihtimalinin doğduğunu söyleyebiliriz.

Kulüp her iki oyuncuyu da bu yaz elden çıkarmak istiyor. bu ikili ile yakından ilgilenirken Emerson, Juventus ve ’nin de radarına girdi.

Michy Batshuayi ise Lampard’ın gözüne girmeyi başaramadı. Maviler, bütçe oluşturmak amacıyla Belçikalı oyuncu ile yollarını ayırabilir.

Ayrıca Maviler, kiralık olarak başka takımlara giden birden fazla isimle de kalıcı olarak yollarını ayırmayı düşünüyor.

’da kiralık olarak forma giyen Tiemoue Bakayoko, hem PSG hem de ’ın listesinde. ’ya kiralanan Mario Pasalic için ise İtalyan kulübü 15 milyon euro ödemeye razı.

Victor Moses Inter’de, Davide Zappacosta ise ’da kariyerine devam ediyor. Her iki kulüp de bu oyuncuların kiralık sözleşmelerini uzatmayı veya bonservislerini almayı planlıyor.

Ayrıca Chelsea, ve Aston Villa’da oynadığı süre boyunca beklenen performansı gösteremeyen Danny Drinkwater için de talip bekliyor.

Yeni jenerasyon

Yukarıda adı geçen gençler dışında Tino Anjorin de gelecek sezon adından söz ettirebilir.

Chelsea’nin U23 takımında gösterdiği başarısıyla Premier Lig ekiplerinin dikkatini çeken 18 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerdeA takım ile beş yıllık sözleşme imzaladı.

Anjorin, Chelsea’deki yeni jenerasyon yıldızların başında gelirken Armando Broja da Premier Lig’deki ilk adımını attı. Ian Maatsen, Lewis Bate, Henry Lawrance ve Tino Livramento da salgın sebebiyle verilen ara sırasında A takım oyuncularıyla beraber antrenmana çıktı.

Ethan Ampadu ve Conor Gallagher şu anda Swansea City’de kiralık olarak oynuyor; ancak gelecek sezon Lampard’ın öğrencileri arasında yerlerini alırlarla sürpriz olmaz…

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Yeniden kiralanabilecek isimler

Rio Ave’de kiralık olarak kariyerine devam eden Lucas Piazon’un ekibinde bir yılı daha var. Gallagher ve Marc Guehi’ye 2020-21 sezonunda da Swansea’de devam etme hakkı tanınacak.

Vitesse’ye kiralanan ancak çapraz bağ sakatlığı yaşayan Charly Musonda’ya ve ’de sakatlık geçiren Marco van Ginkel’e de benzer bir fırsat sunulacak.

Süresi dolanlar

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Willian ve Pedro ikilisinin bedelsiz olarak takımdan gitmesi bekleniyor.