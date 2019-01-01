William Gallas: Mesut Özil, sadece oynamak istediğinde oynuyor

Arsenal'in eski yıldızı William Gallas, Mesut Özil'in sadece istediğinde sahada iyi performans gösterdiğini söyledi.

2006-2010 yılları arasında Arsenal forması giyen William Gallas, The Sun'a açıklamalarda bulundu.

Mesut Özil'in Topçular'da gösterdiği performansı eleştiren Gallas, "Unai Emery, Mesut'tan verim almak için her şeyi denedi ama bu çabalarına bir cevap alamadı" dedi.

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Bu durumun hem kulüp için hem de Mesut için zor olduğunu ifade eden Gallas, "Herkes Mesut Özil'in kalitesini biliyor ama o sadece oynamak istediğinde oynuyor" şeklinde konuştu.

30 yaşındaki futbolcunun yetenekleriyle tutarsız bir performans ortaya koyduğunu söyleyen Gallas, sözlerine şöyle devam etti:

"Her maçta Arsenal için sahanın en iyi olmalı. Eğer performans sergilemezse Arsenal onunla yollarını ayırır. Bu transferden kazanılacak para da daha iyi oyuncular için harcanır."