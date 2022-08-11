İspanyol menajere, bu sezon takımı ilk dörde sokması gerektiği, aksi takdirde kovulabileceği söylendi.

Arsenal'in eski defans oyuncusu William Gallas, Mikel Arteta'yı, takımın ilk dörde girmemesi durumunda kovulabileceği konusunda uyardı. Arteta sıcak koltuğunda üçüncü tam sezonuna girdi ve şimdiye kadar kulübün istediği Şampiyonlar Ligi'ne katılımı sağlayamadı.

Arsenal geçen sezon dördüncü sırayı almak üzereydi ancak son anda yaşanan düşüş, ezeli rakipleri Tottenham'ın onları geride bırakıp Şampiyonlar Ligi'ne katılmalarına neden oldu.

Arteta o zamandan beri transfer döneminde desteklendi. Arsenal bu yaz Oleksandr Zinchenko'yu, Gabriel Jesus'u getirdi ve bu sezon ilk dörde girebilmeleri için üzerlerindeki baskı arttı.

Gallas ne dedi?

Genting Casino ile yaptığı bir röportajda Arsenal'i değerlendiren Gallas, şu yorumu yaptı:

"İlk dörde giremezse elbette başı belada olacak. Arteta'dan ilk dörde girmesi istendi ve geçen sezon bunu yapmadı.

"Arsenal gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamazsa, bu durum çok fazla drama neden olur. Kesinlikle Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmaları gerekiyor.

"Yeni oyuncular satın aldılar, bu Arteta'nın ve futbolcuların elinde. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için işlerini yapmazlarsa hepsi için büyük bir sorun olacak."

Arsenal en son ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı?

Gunners, br önceki sezonu üçüncü bitirdikten sonra 2016-17 sezonunda Avrupa'nın en büyük organizasyonunda yer aldı.

A Grubu'nu Paris Saint-Germain, Ludogorets ve Basel'in önünde bitirerek turnuvaya umut verici bir şekilde başladı. Ancak,daha önce birçok kez olduğu gibi, eleme aşamalarında elendi.

Son 16 turunda Bayern Münih ile oynayan Arsenal, hem Almanya'da hem de İngiltere'de 5-1 yenilmekten kurtulamadı ve turnuvaya veda etti.

Gallas, Saliba'yı beğendi

Gallas ayrıca, geçtiğimiz cuma günü Arsenal'deki ilk maçında Crystal Palace karşısında etkileyici olan hemşehrisi ve adaşı William Saliba'yı tartışmak için de zaman ayırdı.

"Saliba gerçekten iyi bir oyuncu. Marsilya'da harika bir sezon geçirdi, şimdi Arsenal'e geri döndü. Bu büyük bir adım.

"Gerçekten neler yapabileceğini gösterecek. Geçen sezon Arsenal'den kiralık olarak ayrıldığı için üzgündü. Ona baktığımda bana eskiden oynadığım bir oyuncuyu hatırlatıyor ve o oyuncu Rio Ferdinand.

"Saliba'nın nasıl oynadığına ve Rio'nun gençken nasıl oynadığına bakarsanız, aynı tarza sahipler. Aynı kariyere sahip olacağını söylemedim ama umarım öyle olur. Ferdinand'a benzer bir tarzı var. .

"Bence Saliba daha fazla maç oynadıkça ve daha fazla güven kazanacak ve birçok insanı şaşırtacak. Çünkü omuzlarında baskı var hâlâ çok genç ve kanıtlayacak çok şeyi var. Daha da iyi olacak."