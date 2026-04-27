Willem van Hanegem, Feyenoord'daki engel çıkaran kişiye sert çıkıştı: "Mesele nadiren kulüp ile ilgili"

Feyenoord'un kulüp ikonu Willem van Hanegem, Algemeen Dagblad gazetesinde yazdığı köşe yazısında Toon van Bodegom'dan tamamen bıktığını açıkça ortaya koyuyor.

De Kromme, De Kuip'te olan biteni üzüntüyle izliyor. "Bunun sebebi, hemen hemen tüm futbol kulüplerinde, özellikle de Feyenoord'da insanların öncelikle kendi çıkarlarını düşünmesidir."

Van Hanegem bir örnek veriyor. “Sjaak Troost istifa etmişti, medyada büyük bir basın açıklaması yapıldı, ama Sjaak şimdi de komisyon üyesi olarak belirlenecek rotaya neşeyle oy verecek. Komisyon üyesi kalmak isteyen Toon van Bodegom aracılığıyla. Sjaak oy verebilir, çünkü henüz yerine kimse atanmadı.”

“Bence başkalarını kandırıyorlar. Gitti mi gitti, değil mi? Robert Eenhoorn bunu yaparsa, yani Feyenoord’un direktörü olursa, umarım tüm bu saçmalıklarla hesaplaşır,” diye devam ediyor Van Hanegem.

“Ama belki de bu yüzden ona teklif bile etmezler. Çünkü onlar için önemli olan nadiren kulüp olur. Neredeyse her zaman kendileridir,” diye bitiriyor Van Hanegem.

Sabah gazetesi geçen hafta sonu Eenhoorn'un Rotterdam-Zuid'da boşalacak pozisyona açık olduğunu bildirmişti. Pazartesi günü Voetbal International'dan gazeteci Martijn Krabbendam da bu haberi doğruladı.

“Feyenoord’daki birçok kişi için Robert Eenhoorn rüya adaydır, ancak De Kuip’te sıkça olduğu gibi bir artı bir her zaman iki etmez. Eenhoorn’a danışıldı, teklifte bulunulmadı. Ancak kendisi bu pozisyona açık olduğunu belirtti. Tek sorun, Toon van Bodegom’un onun gelişini henüz istememesi, öyle diyor içeriden gelen bilgiler,” diye yazıyor Krabbendam.