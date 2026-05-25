Willem van Hanegem: "Feyenoord'da hiç zorlanmadan uyum sağlayabilir"

Willem van Hanegem, Gjivai Zechiël'den oldukça etkilenmiş. De Kromme, Algemeen Dagblad gazetesi için yazdığı haftalık köşe yazısında bunu açıkça ortaya koyuyor.

FC Utrecht, Pazar günü Ajax karşısında iyi bir performans sergilemedi, ancak Van Hanegem bir istisna gördü. “Zechiël kusursuz bir maç çıkarmadı, ancak çok gelişti.”

Van Hanegem, Zechiël'in Feyenoord'da bir şans alacağını duydu. “Bu bana normal geliyor. Eğer onu geri istemiyorlarsa, muhtemelen birkaç harika orta saha oyuncusu transfer edeceklerdir. Çünkü mevcut Feyenoord'un seviyesine o gerçekten hiç zorlanmadan ayak uydurabilir.”

“Onun geri dönmesi için belki de diz çökmemiş olmaları da bir sorun olmak zorunda değil. Bir yıl önce Feyenoord ve Robin van Persie, Sem Steijn’i almak için adeta can atıyordu. O durum çabucak geçti. Futbolda işler genellikle çabuk değişir,” diye sonlandırıyor Van Hanegem.

Zechiël, Utrecht'te mükemmel bir kiralık dönem geçirdi. Rotterdamlı oyuncu, 50 resmi maçta 10 gol ve 10 asist kaydetti.

Ayrıca, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Jong Oranje'de önemli bir güç haline geldi. Zechiël, De Kuip'e daha tanınmış bir isim olarak geri dönüyor.

Zechiël, şu ana kadar Feyenoord'un A takımında sadece 16 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda 3 asist yaptı ve Johan Cruijff Schaal'ı kazandı.