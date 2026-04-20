Willem van Hanegem: "Büyük bir kulüpte çalışıyor olsaydım, onu hemen kadroya alırdım"

De Kromme, Algemeen Dagblad gazetesindeki köşe yazısında, Willem van Hanegem'in Pazar akşamı AZ'nin performansından büyük keyif aldığını belirtiyor. Alkmaar ekibi, De Kuip'te oynanan kupa finalinde NEC'i 5-1'lik skorla adeta ezip geçti.

Efsanevi Feyenoordlu oyuncu, NEC'in "futbol oynamayı unuttuğunu" gördü. Nijmegen ekibi, NEC'in orta sahasını kendi takımıyla "aynalayan" Leeroy Echteld'in taktiğine karşı bir çözüm bulamadı.

"Özellikle sağ bek Elijah Dijkstra'dan çok keyif aldım, hiç durmadı," dedi Van Hanegem, Algemeen Dagblad'da. "O gerçekten harika bir oyuncu, tıpkı sol kanat Ro-Zangelo Daal gibi."

Daal, AZ'nin açılış golünde önemli bir rol oynadı. Bireysel hareketinin ardından top Mees de Wit'in ayaklarına düştü ve De Wit, De Kuip'te toplam altı golün ilkini attı.

"Ve tabii ki Jordy Clasie'nin dönüşü de önemliydi," diyor Van Hanegem, bu sezon uzun süre ayak bileği sakatlığıyla boğuşan deneyimli kaptana işaret ederek. "O, takımı yine de elinden tutuyor."

Kees Smit ve Sven Mijnans'ın performansı da Van Hanegem'i memnun etti. "O adam yine ne kadar iyi futbol oynayabildiğini gösterdi," diye yazıyor Mijnans hakkında. "Eğer büyük bir kulüpte çalışıyor olsaydım, onu hemen alırdım."

"Smit için artık sadece 60 milyon eurodan söz edilmesi üzücü," diyor Van Hanegem, son olarak AZ'nin en değerli oyuncusuna da değiniyor. "Onun elinde değil. Bence herkes onun yeteneğini görüyor. Zaten çok ilerlemiş ve hala genç."

Reklam