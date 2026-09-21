Willem van Hanegem belirli bir Ajaxlıya eleştirel yaklaştı: "Onu bu sezon gergin buluyorum"

Willem van Hanegem, cumartesi günü sahasında Excelsior ile berabere kalan Ajax (2-2) hakkında konuştu. Algemeen Dagbladgazetesindeki köşesinde, diğer konuların yanı sıra Youri Baas’ın Irakli Yegoian’a yaptığı iddia edilen faul sonrası verilmeyen penaltıyı da ele aldı.

Kaleci Stijn van Gassel, Van Hanegem’den övgü aldı. “Ajax’a karşı çok iyi oynadı. Ajax’ın kazanmak için yeterince fırsatı vardı ama bu oyunu da fazla abartmayalım.”

“Bir saat sonunda kendi sahalarında Excelsior karşısında gerideydiler ve sonuçta iki değerli puan kaybettiler” diye yazdı De Kromme; Kralingers’in ikinci yarıda Aymen Sliti’nin golüyle öne geçtiğini gördü. “Haksız mıydı? Ajax daha iyiydi ama sonrasında yine de bununla yetinmekten memnun olmalılardı.”

“Bu sezon bana biraz fazla gergin görünen Baas, Yegoian’ın yüzüne tekme atıyor ve Zeist’tekilerin bunda penaltı görmemesi benim için tam bir muamma. Bu, 2-3 olurdu” değerlendirmesinde bulundu 82 yaşındaki eski futbolcu.

Bunun yanında Van Hanegem’in hakemlik kurumuna da pek yüksek bir değer vermediği görülüyor. “Duyuyorum ki o hakem patronu (Raymond van Meenen, ed.) pazartesi günleri her hafta sabahının yarısını kulüplere haksızlığa uğradıklarını anlatmakla harcıyormuş.”

“Eh, o zaman Excelsior da bir telefon alır herhalde. Böyle bir faul daha önce AZ’ye karşı Joey Veerman’a kırmızı kart getirmişti, şimdi Ajax’ta hiçbir şey olmadı” dedi Van Hanegem, Baas’ın ayağını Excelsior oyuncusunun yüzüne kadar kaldırması hakkında.

“Bence Ajax, Tolu Arokodare ilk 11’de olsaydı Excelsior işini hızlıca bitirebilirdi. Şimdi lig maçı olmadan üç hafta var, neden en iyi forvetle başlamıyorsun? Tam anlamıyla dinç değilse bile maça onunla başlamayı deneyebilirlerdi, değil mi? Şimdi de oyuna sonradan giren biri olarak zaten oldukça uzun süre oynuyor” diyerek sözlerini noktaladı Feyenoord efsanesi.