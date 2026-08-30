Willem II, sc Heerenveen ile oynanan keyifli mücadelede bu sezon Eredivisie’deki ilk puanını aldı

Pazar günü Willem II ile sc Heerenveen arasında oynanan keyifli mücadelede kazanan çıkmadı: Devre arasından sonra gelen dört gol eşit şekilde paylaşıldı: 2-2. İki takım da öne geçti, ancak Oliver Braude’nin attığı 1-2’nin ardından ev sahibi ekip Devin Haen ile hak ettiği bir puanı aldı. Heerenveen’in dört maç sonunda beş puanı var; Willem II ise üç maçta bir puanda kaldı.

Maçın başlamasından önce, 42 yıl boyunca Willem II’ye bağlı kalan Jan ‘Doc’ Vioen için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Eski başkan ve ağırlıklı olarak Tricolores’in kulüp doktoru olan Vioen, 31 Mayıs’ta 86 yaşında hayatını kaybetti.

Maça daha iyi başlayan taraf Willem II oldu, ancak ataklar fazla somut sonuç vermedi. Heerenveen ise adım adım oyununu geliştirdi ve bu da dengeli bir mücadele ortaya çıkardı. Jayden Slory (Willem II) ile Maxence Rivera’nın (Heerenveen) etkili şutları gol getirmedi.

İkinci yarının başlarında Uriël van Aalst başrole çıktı. 20 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, yıkıcı vuruşunda direğe takıldı ancak on dakika sonra Nathan Tjoe-A-On’un ortasında fileleri bularak takımını öne geçirdi: 1-0.

Ancak bu üstünlük sadece birkaç dakika sürdü. Jacob Trenskow, Dylan Vente ile verkaç yaptı ve top şans eseri yeniden önünde kaldı. Danimarkalı oyuncu daha sonra yerden bir vuruşla skoru eşitledi: 1-1.

Bu keyifli mücadelede Willem II’nin bitime 20 dakika kala Slory ile yeniden öne geçmesi gerekiyordu. Feyenoord’dan kiralanan oyuncu, arka direkte bomboş durumda topla buluştu ancak topu kontrol etmek yerine direkt vole vurmayı denedi. Top az farkla üstten auta çıktı.

Bu pahalıya mal olan bir fırsat kaçırma oldu, çünkü diğer tarafta Heerenveen fırsatı değerlendirdi. Levi Smans, köşe vuruşunda topu ön direğe doğru kıvırdı, Braude de orada belirip ayağını uzattı ve topu ağlara gönderdi: 1-2.

Bir an için Sam Kersten’in dirseğinin Haen’in kafasına gelmesinin Frizya ekibinin planlarını bozup bozmayacağı merak edildi, ancak hakem Jannick van der Laan bu pozisyonda bir sorun görmedi ve ayrıca VAR ekranına da çağrılmadı.

Willem II’nin buna uzun süre üzülmesi gerekmedi. 1-2’den kısa süre sonra Calvin Twigt son gücüyle Haen’e harika bir ara pası verdi; Haen de Bernt Klaverboer ile karşı karşıya pozisyonda sakinliğini koruyup topu ağlara yolladı: 2-2.