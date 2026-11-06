Willem II, cuma akşamı Eredivisie sezonundaki ilk galibiyetini yine alamadı. Tilburg ekibi, iki takımın da ilk üç dakika içinde gol attığı maçta sahasında PEC Zwolle ile 1-1 berabere kaldı. Jurgen Streppel'in takımı böylece son sırada kalmaya devam etti.

SC Cambuur (1-6) ve PSV (7-0) karşısında alınan ağır yenilgilerin ardından Willem II için bu maçın önemi büyüktü. Ancak ev sahibi ekip neredeyse maçın başında bir darbe daha aldı. Sydney van Hooijdonk, henüz ikinci dakikada dönerek yaptığı şık vuruşla PEC Zwolle'yi öne geçirdi: 0-1.

Willem II, erken gelen gole çok hızlı yanıt verdi. Hidde ter Avest, yalnızca bir dakika kadar sonra uzak köşeye yaptığı güzel vuruşla skoru eşitledi: 1-1. Bu hareketli başlangıcın ardından iki takım da fırsatlar buldu. Willem II forveti Devin Haen, Nathan Tjoe-A-On'un hazırladığı pozisyonda kafa vuruşunu üstten auta gönderdi.

PEC Zwolle, ilerleyen dakikalarda oyunun kontrolünü giderek daha fazla ele aldı. Özellikle Dylan Mbayo, kanattaki hamleleriyle Tilburg ekibinin savunmasına sık sık sorun çıkardı. Ardından maçın seviyesi belirgin biçimde düştü; top kayıpları arttı, iyi hazırlanmış gol fırsatları ise neredeyse hiç yaşanmadı.

Willem II, devre arasına kısa süre kala olası bir penaltıdan kurtuldu. Calvin Twigt, bir köşe vuruşunda Van Hooijdonk'u iki koluyla çekti. Van Hooijdonk da rakibini itip çekiyordu. VAR hakemi Richard Martens pozisyonu inceledi ancak hakem Allard Lindhout'u monitöre çağırmamaya karar verdi.

İkinci yarıda da ilk tehlikeyi PEC Zwolle yarattı ancak Van Hooijdonk fırsatı değerlendiremedi. Diğer tarafta Haen, akıcı bir atağın ardından yaptığı vuruşta topu az farkla dışarı gönderdi. Streppel daha sonra birkaç değişiklik yaparak Jari Schuurman ve Eser Gürbüz'ün de aralarında bulunduğu oyuncuları sahaya sürdü.

Bu değişiklikler, ikinci yarının ortalarında neredeyse üstünlük golünü getirdi. Gürbüz'ün pasıyla hareketlenen Ter Avest, topu geriye Schuurman'a çıkardı. Orta saha oyuncusu uzak köşeye vurdu ancak kaleci Jasper Schendelaar güzel bir kurtarışla skorun 2-1 olmasını önledi.

Willem II, son bölümde taraftarının desteğiyle baskısını daha da artırdı. Ancak Kasper Boogaard'ın uzaktan şutu dışarı gitti; PEC Zwolle de başka gol bulamadı. Böylece Willem II, ligde oynadığı on bir maçın ardından galibiyetsiz kaldı ve yalnızca üç puanda bulunuyor. PEC Zwolle ise on iki puanla on üçüncü sırada, çok daha iyi bir konumda.