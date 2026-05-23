Willem II'nin Vriendenloterij Eredivisie'ye yükselmesinden kısa bir süre sonra John Stegeman'ın duyguları doruk noktasına ulaşmıştı. Şampiyon olan teknik direktör, ESPN muhabiri Hans Kraay junior'a, play-off finalinde FC Volendam'ı yenmelerinin ardından neden gözyaşlarına boğulduğunu anlatıyor.

"Maçtan sonra çok duygusal bir haldeydiniz. Bunun özel bir anlamı var mı?" diye sordu Kraay, Kras Stadyumu'ndaki deplasman tribünü önünde oyuncularıyla kutlama yapan Stegeman'a. Willem II teknik direktörü o anda duygularına hakim olamadı. Bir süre uzaklaştıktan sonra hikayesini anlattı.

"Geçen yıl vefat eden babamı çok düşündüm. O benim en büyük hayranımdı. Ayrıca oğlum bugün SV Epe 1 ile şampiyon oldu," diyor gözyaşları içindeki Stegeman, konuşurken burnu kanamaya başlıyor.

"Her şey bir araya geldi. Önemli değil. Oğlum bu sabah mezarlığa gitmişti ve bir fotoğraf gönderdi. 'Dedem gurur duyuyor'. Bu yüzden duygusalım. Çünkü o benim en büyük hayranım, ne daha fazlası ne de daha azı. Ve onu çok özlüyorum. Bu zafer onun için. Ağladığım için özür dilerim," diye ekledi yeni yükselmiş takımın teknik direktörü.

"Hiç sorun değil. Gerçek erkekler ağlar. Tebrikler," diye ekliyor Kraay, ardından Stegeman'a sesleniyor ve Stegeman da kutlama coşkusuna katılıyor.

Kısa bir süre sonra Kras Stadyumu'nun alt katlarından Stegeman'ın görüntüleri gösteriliyor. Görüntülerde teknik direktörün oğluyla gülerek FaceTime'da konuştuğu görülüyor.