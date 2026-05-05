Willem II, Mounir El Allouchi'ye yönelik bu muhteşem jest için RKC'ye son derece minnettar: 'Derin bir saygı duruşu'

John Stegeman, RKC Waalwijk taraftarlarına Willem II oyuncusu Mounir El Allouchi'ye yaptıkları muhteşem jest için minnettar. Tilburg ekibinin orta saha oyuncusu, kısa süre önce doğmamış kızını kaybetmişti ve Keuken Kampioen Play-Offs maçının 20. dakikasında içleri ısıtan bir destek gördü.

Bu trajik haber, Brabant derbisinin üzerine bir gölge düşürdü, ancak RKC'nin jesti muhteşemdi. El Allouchi'nin forma numarası olan 20. dakikada, RKC taraftarları Willem II oyuncusu için alkışladı ve şarkı söyledi. Ayrıca birkaç güzel pankart da sergilendi.

"Maçtan sonra iki şey söyledim," dedi Stegeman, Willem II'nin 0-1 galibiyetinin ardından ESPN'e. "Mounir'in bugün burada olmasından ve bize yardım etmesinden çok gurur duyduğumu söyledim. Çünkü bence bu, bir insanın hayatında pek de normal bir şey değil. Bu yüzden bundan çok etkilendim."

Stegeman, RKC taraftarları hakkında da oldukça olumlu konuştu. "Futbol bu kadar güzel olabilir ve olması gereken de budur. Kollarımda tüylerim diken diken oldu. Gülmekten çok ağlamaya yakındım."

"Spor insanları birleştirir. Birbirimizden on beş kilometre uzakta yaşamamıza rağmen, RKC taraftarları durumumuza ve taraftarlarımıza çok saygılı davrandılar."

"RKC taraftarlarına derin bir saygı duruşu. Maçtan önce kaptan da soyunma odasına gelip Mounir'e bir buket çiçek verdi. RKC'den de harika bir jest."

"Futbol da böyle olabilir. Etrafında dönen her şeye rağmen, her zaman çirkin değildir. RKC seyircisi bu akşam bunu kanıtladı. Bunun için derin bir saygı duyuyorum," dedi Stegeman.