Willem II, kalecinin inanılmaz hatasının ardından play-off finaline yükseldi

Willem II, cumartesi akşamı atmosferi muhteşem ve biletleri tükenmiş Koning Willem II Stadyumu'nda, yükselme/düşme play-off'larının finaline yükseldi. Tilburg ekibi, Almere City kalecisi Tristan Kuijsten'in yaptığı çılgın bir hata (Uriël van Aalst tarafından cezalandırıldı) ve Amine Et Taibi'nin muhteşem golü sayesinde maçı 2-0 kazandı. Almere'de daha önce 0-1 galip gelen Willem II'yi şimdi Telstar veya FC Volendam ile oynayacağı belirleyici bir karşılaşma bekliyor.

Almere City rövanş maçına büyük bir inançla başladı ve Willem II'yi hemen baskı altına aldı. Daha ikinci dakikada yoğun baskı, Ferdi Druijf için neredeyse büyük bir fırsat yaratıyordu, ancak Marley Dors topu forvetine tam olarak ulaştıramadı. Willem II daha sonra, ilk maçta olduğu gibi, geriye çekildi.

Konuk takım maçın başlarında birçok fırsat yakaladı. İlk olarak, Almere'nin dikkatsiz bir top kaybının ardından Besselink, Willem II adına şutunu dışarı attı, ardından Uriël van Aalst yakın mesafeden golü kaçırdı. Diğer tarafta ise Marley Dors bir an için açılış golünü atmış gibi göründü, ancak golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Willem II de kontratakta tehlikeli olmaya devam etti. Devin Haen, Almere kaptanı James Lawrence'ın hatasından neredeyse yararlanıyordu, ancak şutu kaleci Kuijsten tarafından kurtarıldı. Kısa süre sonra Nick Dodeman'ın gol pozisyonunda düşürülmesi tartışmaya yol açtı, ancak hakem ofsayt olduğu için müdahale etmedi.

Göz alıcı bir başlangıçtan sonra tempo biraz düştü, ancak Almere City en tehlikeli takım olmaya devam etti. Willem II, baskı altında oyun kurmakta zorlandı ve konuk takımın ceza sahası çevresinde sık sık tehlikeli pozisyonlar yaratmasına engel olamadı. Ancak Almere'nin son pasları her seferinde yeterince isabetli olmadığından büyük fırsatlar yaratılamadı.

İkinci yarı başlar başlamaz Willem II bir kez daha gol yemekten kurtuldu. Emmanuel Poku, şutu engellendikten sonra penaltı istedi, ancak hakem bunu kabul etmedi. Kısa süre sonra, hızlı bir kontra atakta Stam'ın topu direğe çarpmasıyla Willem II bir anda öne geçmeye çok yaklaştı.

Maçın gidişatı nihayet 60. dakikada tamamen değişti. Görünüşte tehlikesiz bir durum, kalesinden çok uzaklaşan ve topu dramatik bir şekilde kontrol eden Almere kalecisi Kuijsten için bir kabusa dönüştü. Uriël van Aalst bu durumdan en iyi şekilde yararlandı, topu aldı ve zor bir açıdan soğukkanlılıkla 1-0'ı kaydetti.

Konuk takım bundan sonra son şansları için mücadele etmeye devam etti. Druijf, maçın bitimine on dakika kala sert ve alçak bir ortadan büyük bir fırsat yakaladı, ancak mucizevi bir şekilde topu ağlara gönderemedi. Kısa süre sonra Almere tamamen çöktü: oyuna sonradan giren Milan de Haan, Calvin Twigt'e yaptığı sert faulün ardından sadece 86 saniye sonra doğrudan kırmızı kart gördü.

Willem II, bu kaostan hemen yararlandı. Yedek oyuncu Amine Et-Taibi, sakatlanan Twigt'in yerine oyuna girdi ve sahneye çıkışını hemen muhteşem bir golle taçlandırdı. Orta saha oyuncusu, mükemmel bir ortayı tek vuruşla kontrol etti ve skoru 2-0'a getirdi.



