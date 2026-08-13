Willem II, perşembe günü kulüp kanalları aracılığıyla Thomas Didillon-Hödl’ün ciddi bir hamstring sakatlığı yaşadığını duyurdu. Tricolores’un kalecisi birkaç ay sahalardan uzak kalacak.

Didillon-Hödl, sakatlığını geçen hafta sonu Willem II’nin Go Ahead Eagles deplasmanındaki sezonun açılış maçında (4-1) yaşadı. Fransız file bekçisi, takımının 3-1 geride olduğu sırada mecburen oyuna devam edemedi.

Takım arkadaşı kalecinin yerine Wouter van der Steen oyuna girdi ve teknik direktör John Stegeman’ın ekibinin cumartesi günü kendi sahasında NEC karşısında sürpriz yapmayı umduğu maçta da büyük ihtimalle ilk 11’de başlayacak.

Didillon-Hödl’ün sakatlığı, Willem II için çok büyük bir darbe oldu. Otuz yaşındaki sol ayaklı oyuncu, 2024’te Cercle Brugge’den bonservissiz olarak gelmesinden bu yana kulübün en iyi oyuncularından biri oldu.

Geçen sezon yaptığı kurtarışlarla Tilburg ekibinin yükselmesinde büyük pay sahibi olmuştu. Ayrıca FC Volendam’a karşı oynanan Keuken Kampioen Play-Offs finalinde penaltı atışlarında belirleyici penaltıyı gole çevirmişti.

FC Metz altyapısından yetişen oyuncu, “Bu elbette büyük bir hayal kırıklığı” dedi. “Sahada olmayı ve takıma yardımcı olmayı çok isterdim.”

Didillon-Hödl, “Şimdi tamamen iyileşme sürecime odaklanıyorum. Sağlık uzmanlarıyla birlikte mümkün olan en iyi şekilde iyileşmek ve daha güçlü dönmek için her şeyi yapacağım” ifadelerini kullandı.