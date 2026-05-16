1. Lig Playoff - 1. Lig Playoff Koning Willem II Stadion

Takım haberleri ve kadrolar

Willem II'de şu anda teyit edilmiş herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmamaktadır. Ayrıca beklenen kadro da mevcut değildir. Kadro ile ilgili haberler gelir gelmez, bu makale maçın başlama saatine doğru güncellenecektir.

Almere City FC'de de durum benzerdir: eksik oyuncular veya muhtemel ilk 11 hakkında resmi bir açıklama yoktur. Maç yaklaştıkça daha fazla bilgi paylaşılacaktır.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Son dönemdeki form durumu

Willem II mükemmel bir formda. Tilburg ekibi son beş maçının dördünü kazandı ve RKC ile 1-1 berabere kaldı. En son maç, bu serinin ilk ayağıydı: Almere City FC'yi 0-1 yendiler. Daha önce Willem II, FC Dordrecht'i 1-2 ve Jong AZ Alkmaar'ı 3-0 gibi büyük bir skorla mağlup etmişti. Takım bu beş maçta sekiz gol attı ve sadece üç gol yedi.

Almere City FC son beş maçın üçünü kazandı, ancak ilk maçı 0-1 kaybetti. Bundan önce takım, De Graafschap'ı 3-1 ve FC Den Bosch'u iki kez, 3-0 ve 2-3'lük skorlarla mağlup etti. De Graafschap ile oynanan 2-2'lik beraberlik, Almere'nin gol atabildiğini, ancak savunmasının her zaman sağlam olmadığını gösteriyor. Beş maçta Almere dokuz gol attı ve yedi gol yedi.

Karşılaşmalar

İki takım son iki yıldır çeşitli liglerde sık sık karşı karşıya geldi. Willem II, son dönemdeki karşılaşmalarda üstünlük kurdu: Tilburg ekibi son beş maçın dördünü kazandı; bunlardan üçü 0-1 veya 1-0'lık skorlarla sonuçlandı. Tek istisna, Mart 2025'te Eredivisie'de alınan 0-2'lik iç saha yenilgisiydi. 13 Mayıs 2026'da oynanan bu play-off serisinin ilk maçı, yine Willem II'nin 0-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.