Willem II, 10 kişiyle oynayan RKC Waalwijk'i mağlup ederek Eredivisie'ye doğru önemli bir adım attı

Willem II, Salı akşamı Keuken Kampioen Play-Off'larının bir sonraki turuna doğru önemli bir adım attı. Tilburg ekibi, RKC Waalwijk ile oynadığı Brabant derbisini 0-1 kazandı ve Cumartesi günü (16.30) işi bitirebilir.

Maç, Willem II oyuncusu Mounir El Allouchi'nin kızının trajik vefatının gölgesinde geçti. Maçın bitimine 15 dakika kala oyuna girecek olan orta saha oyuncusu, 20. dakikada, forma numarası olan 20'de, muhteşem bir destek gördü.

İlk yarı pek de heyecan verici değildi. RKC ve Willem II'nin birkaç ufak atak dışında, Mandemakers Stadyumu'nda uzun süre pek bir şey olmadı. Ryan Fage güzel bir şut çekti, ancak Willem II kalecisi Thomas Didillon-Hödl müdahale etmek zorunda kalmadı.

İkinci yarıda her iki kale önünde de çok daha fazla hareketlilik yaşandı. Tamamen formda olmayan Devin Haen, maçın ikinci dakikasında çok iyi bir fırsat yakaladı, ancak RKC kalecisi Yanick van Osch bu şansı ustaca önledi.

Bir saat sonra maç Tilburg lehine döndü. Jesper Uneken geç bir müdahale yaptı ve bunun bedelini ikinci sarı kartla ödedi. Sadece üç dakika sonra Willem II öne geçti; Godfried Roemeratoe bir köşe vuruşunu kendi kalesine gönderdi: 0-1.

Haen, maçın bitimine yirmi dakika kala oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerine El Allouchi girdi. El Allouchi, oyuna girer girmez hırslı bir performans sergiledi ve uzak köşeye yaptığı vuruş, Waalwijk savunması tarafından kıl payı uzaklaştırılınca golü kaçırdı.

On kişi kalan RKC, maçın son dakikalarında hasarı sınırlı tutmayı başardı, ancak 0-1'lik yenilginin ardından Koning Willem II Stadyumu'nda zorlu bir görevle karşı karşıya. Üstelik takımın kilit oyuncusu Uneken'den de yoksun kalacak.