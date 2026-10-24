Will Lankshear, Championship'de çift haneli gol sayısına ulaştı; Middlesbrough, Bolton Wanderers'ı 5-1 yenerek liderliğe yükseldi

Middlesbrough forveti Will Lankshear, takımının cuma günü Bolton Wanderers'ı 5-1 mağlup ettiği maçta iki gol atarak bu sezon Championship'te çift haneli gol sayısına ulaşan ilk oyuncu oldu. Kim Hellberg yönetimindeki gol yollarında etkili konuk ekip, Toughsheet Community Stadium'da üstün bir performans sergileyerek Championship'te liderliğe yükseldi.

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Golcü oyuncu, deplasmandaki farklı galibiyete öncülük etti

Yazın 10 milyon sterline transfer edilen Lankshear, 12 lig maçında 11, tüm kulvarlarda ise 13 gole ulaştı. Boro, Wolves deplasmanındaki galibiyet de dahil olmak üzere önceki beş maçından 10 puan çıkaran Bolton'ı farklı mağlup etti. Eski Wanderers kanat oyuncusu Amario Cozier-Duberry, Aidan Morris'in açılış golünün ardından bir gol ve bir asist kaydetti. Lewis Brunt topu kendi ağlarına gönderirken Theo Bair de takımının golünü attı.

Konuk ekip ilk yarıya damga vurdu

İlk yarıda 20 şut çeken Boro, bu sezon Championship'de bir rekora imza attı. Radek Vitek'in Ruben Rodrigues'in zayıf şutunu kontrol etmesinden yalnızca 26 saniye sonra, 13. dakikada gol perdesini açtı. Soldan geliştirdiği atağın yönünü sağa çeviren Boro'da, geçen sezon Bolton'ın League One'dan yükselmesine katkı sağlayan Cozier-Duberry ortaladı; Morris yaklaşık 4,5 metreden topu ağlara gönderdi.

Vitek, Rodrigues'in yaklaşık 18 metreden çektiği şutu çeldi. İrlanda Cumhuriyeti millî takım oyuncusu Gavin Bazunu da Cozier-Duberry ve Lankshear'ın şutlarını kurtardı. Ancak 31. dakikada Tommy Conway'in içeri çevirdiği topu Lankshear yakın mesafeden ağlara gönderdi. Sekiz dakika sonra Sebastian Berhalter, top Conway'den çıkmasına rağmen hatalı biçimde verilen korneri kullandı. Adilson Malanda'nın kafa vuruşunda top Brunt'a çarparak ağlara gitti.

BBC Radio Tees'e konuşan Middlesbrough teknik direktörü Hellberg, şunları söyledi: "Performanstan çok memnunum. Hücum odaklı bir takımız ve kendimize güvenmeyi seviyoruz. Bolton'ın da hakkını vermek gerek. Onlar da oynamaya, agresif olmaya ve oyunun kontrolünü ele geçirmeye çalıştı. Bu hoşuma gidiyor.

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"Böyle olunca maçlar açık geçebiliyor. Futbolun bir o yana bir bu yana gidip gelebildiğini izleyenler de görüyor. Biz de gerçekten harika goller attık."

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Etkili bitiricilik farklı galibiyeti getirdi

Gaizka Larrazabal'ın hazırladığı pozisyonda Bair, ilk yarının uzatma dakikalarının ikinci dakikasında farkı azaltsa ve Bazunu devrenin ardından Lankshear'a bir kez daha gol izni vermese de konuk ekip oyunun kontrolünü elinde tuttu. Cozier-Duberry, 73. dakikada daha az kullandığı sağ ayağıyla sert bir vuruş yaparak topu ağların tavanına gönderdi. Ardından Lankshear, hızlı bir kontra atağı yakın mesafeden tamamladı.

Takımının oyununu değerlendiren Hellberg, sözlerini şöyle sürdürdü: "Galibiyetten ve oynama şeklimizden çok memnunum. Oyuncuların çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum; yaptıkları gerçekten harikaydı. Gollerde, oynama şeklimizde, ceza sahası çevresindeki etkinliğimizde ve yarattığımız fırsatların sayısında bir güzellik vardı. Üstelik çok kaliteli pozisyonlar yarattık. Yedek kulübesinden oyuna giren beş oyuncu da dahil olmak üzere pek çok kişi katkı sağladı. Bu da çok olumlu. Deplasman taraftarımızın önünde tüm bunların tadını çıkarmak inanılmazdı."

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Savunmadaki zaaflar acilen giderilmeli

Boro'nun hücum gücü, Austen Fırtınası sırasında 21 yaşındaki kilit oyuncusu Lankshear ve takım arkadaşlarını puan tablosunun zirvesine taşırken Premier League'e yükselme hedefi için savunmayı sağlamlaştırmak da önemini koruyor. İlk yarı bitmeden gol yemesiyle Teesside ekibinin bu sezon ligde yediği gol sayısı 17'ye çıktı; takım yalnızca iki maçta kalesini gole kapatabildi. Farklı yenilen Bolton ise cuma günkü ağır mağlubiyetin ardından son dönemde yakaladığı ivmeyi yeniden bulmak için hızla toparlanmak zorunda.