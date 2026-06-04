Wilhelmus'ta iki kez hata yapan şarkıcı, tartışmalara yanıt verdi

Sera de Bruin, Çarşamba günü Hollanda - Cezayir (0-1) maçı öncesinde Wilhelmus'u seslendirdi. Şarkıcı bu sırada iki kez hata yaptı. Bir gün sonra, sahne adı SERA olan sanatçı, Algemeen Dagblad gazetesine De Kuip'teki performansını değerlendirdi.

Sliedrecht'ten gelen 32 yaşındaki şarkıcı, milli marşın başında "blijf ik tot in den dood" yerine "ben ik tot in den dood" dedi. Ardından "onverveerd" yerine "onvereerd" dedi. Bu durum, özellikle X'te büyük bir tartışmaya yol açtı.

Hollandalı sanatçıya Wilhelmus'u kendi tarzında, yani gitar eşliğinde seslendirmek için sanatsal özgürlük tanınmıştı. Ayrıca gerekli prova seansları da yapılmıştı. "Sadece iyi yapmak istersiniz, bu yüzden sözleri defterlere dolup taşana kadar yazdım. Tamamen kafanızda olması gerekiyor."

SERA, soyunma odasında görüntüleri izlediğinde, milli marşı söylemenin tam olarak kusursuz geçmediğini fark etti. “Elimden gelenin en iyisini yaptım, ama elbette sinirler de devreye giriyor. Dolu bir stadyumda, milyonlarca insan izlerken ülkenizin milli marşını söylemek zorunda kalmak… Bu benim için çok heyecan verici bir an.”

Eleştirilerin yanı sıra övgüler de vardı, diye vurguluyor SERA. "Gerçekten en iyi niyetimle yaptım ve çok fazla prova yaptım. Hatalar yapılmış olması beni çok üzüyor. Ama yine de orada bulunabildiğim için çok gurur duyuyorum."

SERA her şeyden önce gururlu. Wilhelmus için tekrar davet edilirse, bu fırsatı 'kesinlikle yine iki eliyle yakalayacaktır'.