Wilfried Zaha: Sezon başında kafam çok karışıktı

Wilfried Zaha, sezon başındaki transfer söylentilerinden dolayı kafasının karıştığını ancak ilerlemeye devam ettiğini dile getirdi.

forveti Wilfred Zaha, sezon başındaki transfer söylentileri yüzünden aklının karıştığını söyledi.

Teknik direktör Roy Hodgson, Zaha'nın takımdan ayrılmak istediğini söylese de kulüp yönetimi, ve 'dan gelen 80 milyon pound'luk teklifi reddetmişti.

Zaha, bu gelişmelerden sonra Premier Lig'de takımıyla çıktığı tüm maçlarda forma giyerken, BBC Africa'ya verdiği demeçte futboluna odaklandığını söyledi:

"Başımı öne eğip futbolumu oynadım. Sızlansaydım ve işimi düzgün yapmasaydım kendi gelişimimi engellemiş olurdum. Teknik direktörümüze, taraftarlarımıza ve takım arkadaşlarıma büyük saygım var. 'Tamam transferim olmadı ama yapacak bir şey yok, bununla başa çıkmam lazım' diye ilerledim. Kendimi kanıtlamak için hızlıca bu durumun üstesinden gelmem lazımdı. Sezon başında tabii ki kafam biraz karışıktı ancak aşmak zorundaydım."

26 yaşındaki oyuncu artık yeni sezona odaklandığını ve hedeflerine ulaşmayı istediğini belirtti:

"Şu an Crystal Palace oyuncusuyum ve kulübüm için elimden gelen en iyi performansı göstermeliyim. Başka bir şey düşünmüyorum. Şimdiye kadar iyi gidiyoruz. Herkes şu an bulunduğumuz konumdan dolayı mutlu. Geçen sezon kendime on gol hedefi koydum ve buna ulaştım. Umarım tekrar hedeflerime ulaşabilirim."