Wilfried Zaha: David Moyes'un kızıyla beraber olduğum dedikoduları yalandı

Crystal Palace'ın yıldızı Wilfried Zaha, Manchester United'dan ayrılmasına neden olan olayı anlattı.

Premier Lig ekiplerinden ’da sergilediği performansla dev kulüplerin transfer listesine giren Wilfried Zaha, ’da oynadığı zamanlarda yaşadığı ilginç bir hikâyeyi paylaştı.

David Moyes yönetimindeki United’a transfer olduğunda hazırlık kampında etkileyici bir performans sergilemesine rağmen takımdan gönderilen Zaha, eski takım arkadaşı Rio Ferdinand’ın YouTube'daki programında yaşananları anlattı.

Haberin devamı aşağıda

Zaha, nereden çıktığına anlam veremediği bir dedikodu nedeniyle United kariyerinin kısa sürdüğünü belirtti. Kendisi hakkında, “David Moyes’un kızıyla beraber oldu” şeklinde iddialar ortaya atıldığını söyleyen Zaha, “Kulüp bana hiçbir şekilde yol göstermedi. Bu durumla nasıl baş etmem gerektiğini bilemiyordum. Ben de bu dedikoduyu sosyal medya hesabımdan yalanlama yolunu seçtim. Daha sonra bunu yaptığım için kulüp yönetimi tarafından eleştirildim. Bu nedenle takımdan uzaklaştırıldım” dedi.

Daha fazla takım

Moyes’un konu hakkında kendisiyle hiç görüşmediğini garipsediğini belirten Zaha, “Hâlâ bu dedikoduya inananlar var. Üstelik Moyes’un kızıyla hiç tanışmamış olmama rağmen” şeklinde konuştu.

Crsytal Palace’dan Manchester United’a 2013 yılında 12 milyon euro karşılığında transfer olan Zaha, United formasını ise sadece dört maç giyebilmişti.