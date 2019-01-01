Wilfried Bony adım adım Galatasaray'a! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri 17 Ocak

Hücuma takviyeye öncelik veren Galatasaray'ın gündemi bir hayli yoğun. Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri...

Ozan Kabak ve Garry Rodrigues ile yollarını ayırdıktan sonra yüksek bir transfer bütçesine sahip olan Galatasaray, forvet transferine yoğunlaştı.

DHA 'nın haberine göre; Alan ile anlaşan Galatasaray, Swensea forması giyen Wilfried Bony'yi de kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

Transferin bonservis bedeli olmadan bitmeye yakın olduğu ifade edilirken, futbolcunun kulübünden aldığı yıllık ücretten daha azını Galatasaray için kabul etti.

Ozan Kabak'ın yerine Semih Kaya

TRT Spor'un haberine göre; Ozan Kabak'ı Stuttgart'a satan Galatasaray, savunmasını Semih Kaya ile güçlendirdi. Galatasaray, bu transfer için Semih Kaya'nın kulübü Sparta Prag'a kiralama bedeli ödemeyecek.

Semih Kaya, 2017'de Galatasay'dan Çekya ekiplerinden Sparta Prag'a 2 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Çek Ligi'nde bu sezon 10 maça çıkan Semih, 875 dakika sahada kaldı.

Galatasaray'a Mantalos önerisi

Sabah'ın haberine göre; Belhanda'nın ayrılma ihtimalini dikkate alan menajerler, Faslı yıldızın yerine Galatasaray'a jet hızıyla Petros Mantalos'u önerdi.

Yunan ekibi AEK'da 10 numara pozisyonunda görev yapan Mantalos, sezonun ilk yarısında 22 maçta 4 gol 4 asiste imzasını koydu. 8 numara olarak da oynayabilen 27 yaşındaki Yunan futbolcuyu Galatasaray'a teklif eden menajerler, AEK'nın 3 milyon Euro bonservis bedeline 'Evet' diyeceğini bildirdiler.

Hervin Ongenda iddiası!

Galatasaray'da ilginç bir transfer hamlesi gündemde.

Sabah'ın haberine göre, Cimbom, Romanya Ligi ekiplerinden Botosani'de forma giyen Hervin Ongenda'yı izledi.

23 yaşındaki Fransız sol kanat oyuncusu, Romanya basınına verdiği demeçte "Galatasaray tarafından izlenip izlenmediğimi bilmiyorum. Bazıları maçtan sonra bana birkaç kişinin beni izlediğini söyledi. Ben de bunun problem olmadığımı söyledim.Botosani ile 2020 yazına dek kontratım var. Transferime kulüp karar verir. Sezon sonuna dek Botosani'de kalmak benim için sorun olmaz." şeklinde konuştu.

Ongenda futbol kariyerine PSG altyapısında başlamıştı.

Alan'da geri sayım başladı

Akşam'ın haberine göre; Galatasaray, Alan’da artık günler sayıyor.

Kulübüyle olan sorunlarını çözmesi beklenen 29 yaşındaki golcüde bu yüzden süreç uzamıştı.

Alınan bilgilere göre; sambacı, 20 veya 21 Ocak’ta Türkiye’de olacak.