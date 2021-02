Wilfred Zaha: Kupalar kazanmak ve en üst düzeyde oynamak istiyorum

Wilfred Zaha, kariyerinin çoğunu Selhurst Park'ta geçirdi ancak geleceği söz konusu olduğunda ihtimalleri değerlendirmeye devam ediyor.

Fildişi Sahilli sol kanat oyuncusu, "kupa kazanmak ve en üst seviyede oynamak" için Crystal Palace'dan başka fırsatlara açık olduğunu söylüyor.

Wilfred Zaha, Selhurst Park'ta neredeyse dokuz yıl geçirdi ve bu zaman diliminde Premier Lig'deki devler dışındaki en iyi oyunculardan biri olduğunu kanıtladı.

Manchester United'daki başarısız zamanları Zaha'nın kariyerini daha da yükseğe taşımasını engelledi ancak her zaman daha büyüğünü hedeflemekten vazgeçmedi.

Wilfred Zaha ne söyledi?

Financial Times Business of Football zirvesinde Zaha, "Sekiz yaşımdan beri Crystal Palace'dayım. Her şeyimi kulübe verdim. Çok hırslıyım. Bunu herkes biliyor." dedi.

"Crystal Palace'a her zaman yüzde yüz ellimi vereceğim. Her zaman istekli olacağım. Fakat eğer fırsatlar varsa onlara bir göz atmak istiyorum."

"En üst düzeyde oynamak ve çocuklarıma gösterebileceğim kupalar kaldırmak istiyorum."

Zaha ile daha önce hangi kulüpler temastaydı?

Crystal Palace'da kariyerinin en iyi dönemini geçiren Zaha'yı Arsenal ve Everton'ın 2019-20 sezonundan önce transfer etmek istiyordu.

Ancak Crytal Palace'ın Zaha için 80 milyon sterlin istemesi Arsenal'ın rotasını Lille'den Nicolas Pepe'ye; Everton'ın da Juventus'tan Moise Kean'a döndürmesine neden oldu.

Ayrıca Manchester United, Zaha'yı Old Trafford'da getirmek istiyor ancak 2023'de sona erecek sözleşmesinin bitmesini bekliyor.

Zaha'nın talihsiz Old Trafford zamanları

Zaha, Sir Alex Ferguson'un 2013 yazında emekli olmadan önceki son transferiydi ve Kırmızı Şeytanlar, Fildişi Sahilli oyuncu için Crystal Palace'a 10 milyon sterlin ödedi.

28 yaşındaki oyuncu ne yazık ki hem David Moyes hem de Louis van Gaal yönetiminde Manchester'da düzenli olarak forma şansı bulamadı.

Zaha bu ayın başında verdiği bir demeçte, "United'a döndüm ve Louis van Gaal vardı. Bana iki seçenek sundu: ya kanat beki ya da forvet. Daha önce oynamadığım bir mevkiydi ve başarısız olmaya programlanmıştım." dedi.

Zaha bu sezon nasıl bir performans sergiliyor?

Zaha, 2020-21 sezonundaki performansıyla sahnede yer almaya çalışıyor. Kariyerinin başlarındaki dikkat çeken formunu yeniden keşfediyor.

Yaşadığı sakatlıklar son aylarda ilerlemesini biraz sekteye uğratsa da Crystal Palace'ın Premier Lig yarışında dokuz gol ve iki asist bulmayı başardı.

Zaha, İngiliz ekibinin Pazartesi günü Brighton ile yapacağı karşılaşmada yaşadığı uyluk sorununun ardından forma giyebilir.