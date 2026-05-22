Wilfred Genee, Vandaag Inside programında canlı yayında müdahale etti: “Hayır, hayır, hayır! Bunu artık kesinlikle yapmamalıyız”

Wilfred Genee, Cuma akşamı Vandaag Inside programında, programın tekrar eden bir bölümünden açıkça uzaklaştığını belirtti. Sunucu, programın FC Utrecht teknik direktörü Ron Jans’ın çok tartışılan bir görüntüsünü yayınlamayı bırakması gerektiğini düşündüğünü açıkladı.

Jans, Pazar günü antrenörlük kariyerinin son maçına çıkacak. Deneyimli teknik direktör, FC Utrecht ile profesyonel futboldan veda edecek ve Ajax karşısında alacağı sonuçla Conference League ön eleme turlarına kalarak kariyerini noktalayabilir.

Ancak teknik direktör, birkaç yıl önce gıda bankası kampanyası için çekilen bir video yüzünden uzun süredir eleştirilerin hedefinde. Bu videoda Jans, "mutfak havlusu" kelimesini kullanıyor ve bu görüntüler sosyal medyada popüler bir meme haline geliyor.

Jans, Mart ayında "De Strijd Gaat Beginnen" podcast'inde "mutfak rulosu" görüntülerinden kesinlikle hoşlanmadığını belirttiğinden beri, Jans'ın adı geçince VI'da da bu görüntüler düzenli olarak gösteriliyor.

FC Utrecht'in teknik direktörü daha önce, Jans'ın yıllardır bu videonun peşinde olduğunu açıklamıştı. "Dün yine bir tane vardı, yirmili yaşlarındaydı. Bir plak dükkanındaydım ve o bağırdı: 'Hey Ron Jans, mutfak rulosu!' Bunu şimdiye kadar on bin kez duydum, ama hiç hoşuma gitmiyor," dedi FC Utrecht'in teknik direktörü.

Cuma günü video klip yeniden başlatıldığında Genee müdahale etti. “Hayır, hayır, hayır,” dedi sunucu, yönetmenliğe açıkça ciddi bir şekilde seslendi.

“Ciddiyim: buna bir son vermeliyiz. Düşündüm de, bu aslında hiç de komik değil,” diyor Genee.