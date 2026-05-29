Wilfred Genee, Vandaag Inside'daki geleceği hakkında konuştu. Sunucu, René van der Gijp gibi haftada bir akşam izinli olmak istiyor, ancak ona göre bu konu Talpa içinde, masadaki meslektaşına kıyasla çok daha hassas bir mesele.

Van der Gijp, Ocak ayından bu yana Vandaag Inside'da haftada sadece dört akşam yer alıyor. Çarşamba günleri bu programın daimi yorumcusu masada yer almıyor, bu da masada farklı konuklara yer açıyor.

Zolang Het Leuk Is adlı podcast'te sunucu Rob Kemps, Genee'ye aynı maaşı alıp masaya çıkmak zorunda kalmasaydı programı yapmaya devam edip etmeyeceğini sordu. Genee, bu durumda programı muhtemelen daha az sıklıkta yapacağını ve daha sık izin alacağını belirtti.

Kemps bunun üzerine paranın en önemli motivasyon gibi göründüğü sonucuna varır. Genee bu görüşe karşı çıkar ve durumun onun görüşüne göre daha nüanslı olduğunu belirtir.

Sunucu, Talpa'nın onun varlığına Van der Gijp'inkinden farklı bir gözle baktığını açıklıyor. Genee'ye göre, yönetimde Vandaag Inside'ın kendisi veya Johan Derksen olmadan ayakta kalmasının daha zor olacağı düşüncesi ortaya çıkmış.

"Bir ara ben de 'O zaman bana da haftada bir gün izin verin' demiştim. Ama o zaman herkes aynı durumdaydı, bu yüzden bu kesinlikle bir seçenek değildi," diyor Genee.

Kemps, Genee'nin bu konuda kendisinin hiçbir etkisi yokmuş gibi davranmasını dikkat çekici buluyor. Sunucu, bir sonraki sözleşme görüşmesinde böyle bir konunun tartışılabilir olabileceğini kabul ediyor ve bu konuda Thomas van Groningen'i olası bir yedek olarak gösteriyor.

“Thomas van Groningen’in bu görevi kesinlikle devralabileceğini düşünüyorum, yani bu bir olasılık,” diyor Genee.