Wilfred Genee, oldukça rahatsız edici görüntülerle karşı karşıya kaldı: "Onun poposunu elliyor!"

Roddelpraat, Wilfred Genee’nin eşine sadakatsizlik ettiğini çok net bir şekilde gösteren görüntüler yayınladı. Sunucular Jan Roos ve Dennis Schouten, Genee’den bir açıklama istedi, ancak o yanıt vermedi.

Roos ve Schouten’in elindeki videoda, Genee’nin 25 yaşlarında bir kadının kalçalarını tutup kendine doğru çektiği görülüyor.

“İşte yine kadının poposunu tutuyor. Görüntüler son derece açık,” diyor Schouten. “Şu Genee, ne cesur,” diyor Roos.

Ardından video devam ediyor. Şimdi kadının Genee’nin boynuna öpüştüğü açıkça görülüyor. “Bu kulağa fısıldamak gibi bir şey değildi. Kadının kulağını emmeye başlıyor.”

Schouten daha sonra, yayın öncesinde görüntüleri Genee’ye gösterip yorum yapıp yapmayacağını sorduğunu ortaya koyuyor. Vandaag Inside programının sunucusu mesajı okudu, ancak ağzını sıkı tuttu.

Reality FBI’ın elinde başka bir açıdan çekilmiş görüntüler var. Birisi, Hollanda’nın en büyük dedikodu kanalına daha fazla bilgi içeren bir mesaj gönderdi. “Genee’nin yakalandığı kadın, eski bir tanıdığıymış. Söz konusu kişi, eski bakıcı Cherise’miş.”

Anonim bir ihbarcı ayrıca, Genee’nin Soest’taki d’Oude Enghe’de ‘bunu sık sık yaptığını’ iddia ediyor.

Genee, 2008 yılından beri Lili Genee-Pirayesh ile evli. Çiftin iki çocuğu var.



