Wilfred Genee, Arjen Robben ile yaşanan olayla ilgili tuhaf bir ayrıntıyı açıkladı: "Aptal!"

Wilfred Genee, bir amatör maçta Arjen Robben'in kendisine ittiği görülen dikkat çekici görüntüler hakkında daha fazla açıklama yaptı. Vandaag Inside programının sunucusu, eski Hollanda milli takım oyuncusunun bu davranışının kendisini şaşırttığını ve bu olayın tek başına bir durum olmadığını belirtti. Genee'ye göre, olaydan önce zaten bazı gelişmeler yaşanmıştı.

FC Groningen U14 takımının antrenörü Robben, takımının Genee'nin oğlunun oynadığı lider Viktoria'ya 1-0 yenildiğini gördü. Maçın ardından Robben ile hakem arasında bir tartışma çıktı ve Genee bu tartışmaya müdahil oldu.

Bu durum Robben'in hoşuna gitmedi ve Vandaag Inside programının sunucusunu iterek, "Sen bu işe karışma" diye bağırdı.

Johan Derksen görüntülere şaşırdı. “Sen bununla dalga geçiyorsun ama rekor kıran bir milli futbolcunun sana itmesi bana pek komik gelmiyor. O zaman sen de buna neden olmuş olmalısın,” diyor eski sol bek.

Genee şöyle devam ediyor: “Maçtan önce, çok dokunaklı bir an vardı, yaşlı bir hakem telefonuyla Arjen Robben'i bekliyordu. Fotoğraf çektirmek istiyordu, ama Arjen istemedi.”

Genee, Robben'in maç boyunca nasıl davrandığını anlatıyor ve dikkat çekici davranışlarından bahsediyor. “İlk yarıda, skoru 1-0 öndeydik ve o, bir kale vuruşu ya da köşe vuruşu yüzünden çok sinirlendi. Ama ilk yarı boyunca hakeme sürekli küfür etmişti.”

René van der Gijp, hakemi görünce gülmekten kendini alamıyor. “Bu adam sadece cumartesi günü keyif için bir maç yönetmeye gelen biri.” Derksen de bu duruma şaşırdığını dile getiriyor. “Arjen Robben’in bu duruma düşeceğini hiç hayal edemiyorum. Bir amatör kulübün yedek kulübesinin önünde köyün delisi gibi durması tam bir rezalet.”

Genee, maç sırasında tartışmalı olduğunu düşündüğü kararları daha ayrıntılı olarak ele alıyor. “İlk yarıda yüzde yüz gol olan bir gol de iptal edildi, bir penaltı verilmesi gerekiyordu, yani skor 3-0 olmalıydı.”

Maçtan sonra Genee, Robben'e gidip onunla konuşmaya karar verdi. “Arjen'e doğru yürüdüm ve ‘bu kadar kafana takma’ dedim. O da ‘sen neye karışıyorsun’ dedi.”

Genee ilk başta eski forvetin şaka yaptığını sandı, ancak tuhaf bir ayrıntıyla bunun böyle olmadığını ortaya koydu. “Ayrıca ‘aptal’ dedi.”

Valentijn Driessen, Genee’nin bu yüzleşmeyi kasten aradığını öne sürüyor, ancak sunucu bunu yalanlıyor. “Oraya gittim çünkü ilk yarıda çok şaşırmıştım. O adam (hakem, ed.) gerçekten çok sinirliydi ve o penaltıyı da kaçırdı, çünkü o taraftan sürekli bağırışlar geliyordu. İkinci yarıda sahaya girdi ve o hakeme aynı şekilde bağırmaya devam etti... Bunu çok üzücü buluyorum."