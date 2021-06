Wijnaldum’un menajeri, oyuncusunun Avrupa’nın devlerinden gelen teklifleri reddettiğini açıkladı.

Hollandalı orta saha oyuncusunun menajeri açıklamalarda bulundu ve Wijnaldum’un Liverpool’dan gelen sözleşme yenileme teklifini kabul etmediği açıkladı. Ayrıca Wijnaldum, Inter’den gelen teklifi de reddetmiş.

Jurgen Kloop’lu Liverpool, Wijnaldum’u kulüpte tutmak için özel çaba sarf etse de oyuncuyu ikna etmeyi başaramadı. Farklı bir maceraya yelken açmak istediğini belirten Wijnaldum, Paris Saint-Germain’le anlaşarak Ligue 1’in yolunu tuttu.

Neler söylendi?

Wijnaldum’un temsilcisi Humphty Nijman, konuk olduğu The Here We Go Podcast ’te şu ifadeleri kullandı:

“Wijnaldum, Liverpool’da harika bir dönem geçirdi. İlk etapta Klopp’un evinde bir görüşme gerçekleştirmiştik ve uzun vadede Premier Lig ile Şampiyonlar Ligi’nde zafere ulaşmak istediklerini bize aktarmışlardı. Ve birlikte bunları başardılar.”

“Bu durum Liverpool taraftarları için, Klopp için ve tabii ki Wijnaldum için harikaydı. Oyuncum hedeflerine ulaştığı için çok mutluydu.”

“Geride bıraktığımız sezonda ise sözleşmesi sona eriyordu, Liverpool yeni bir kontrat için teklifte bulundu ancak Wijnaldum, kariyerine farklı bir takımda devam etmek istedi.”

Nijman, Inter’in de oyuncusuyla ilgilendiğini belirtti: “Ocak ayında Inter de Wijnaldum’la ilgilendiğini belirtti. Tekliflerini ilettiler ancak maddi durumlarından ötürü bizim istediğimiz seviyeye çıkamadılar. Eğer maddi engeller olmasaydı Inter de bizim için ciddi bir seçenek olabilirdi.”

“Sonrasında Juventus’un sportif direktörü de benimle iletişime geçti. Kısa süre sonra PSG’nin sportif direktörü Leonardo ile de görüştüm. Ayrıca Ronald Koeman’ın da Wijnaldum’u Barcelona’da görmek istediğini biliyorduk. İlerleyen zamanlarda Bayern Münih’in de bir ilgisi oldu.”

“Mauricio Pochettino, Wijnaldum’la görüştü ve ondan neler beklediğini net bir şekilde ifade etti.”

“Barcelona ile de uzun süre boyunca görüştük ve ilk etapta her şey olumlu ilerliyordu. Ancak sonradan PSG devreye girdi ve bize ciddi bir teklifle geldiler. Bu aşamadan sonra iş, Wijnaldum’un tercihine kalmıştı.

Hollandalı yıldız, Liverpool formasını 237 kez terletmiş ve 1 Premier Lig şampiyonluğu, 1 de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

