Wijnaldum: Liverpool'da bazı taraftarın beni sevmediğini hissettim

Hollandalı oyuncu Liverpool günlerine dair açıklamalarda bulunurken, kaybettiklerinde sosyal medyada her zaman suçlu ilan edildiğini söyledi.

Liverpool'un eski orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum, kulüpte geçirdiği süre boyunca bazı taraftarların kendisini "sevmediğini ve takdir etmediğini" hissettiğini söyledi. 30 yaşındaki Hollandalı futbolcu bu yaz sözleşmesinin sona ermesinin ardından geçtiğimiz günlerde bedelsiz olarak Paris St-Germain'e transfer olmuştu.

2016'da Newcastle United'dan 25 milyon sterline kırmızılara katılan Wijnaldum, Liverpool formasıyla 237 maça çıkarken; takımının Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasında pay sahibiydi. Wijnaldum The Guardian'a verdiği demeçte, "Sevildiğimi ve takdir edilmediğimi hissettiğim bir an oldu" dedi.

"Takım arkadaşlarım değil, Melwood'daki (Liverpool'un antrenman sahasındaki) insanlar değil. Hepsinin beni sevdiğini söyleyebilirim ve ben onları seviyorum. O taraftan değildi, daha çok diğer taraftandı."

Wijnaldum'un kastettiği "diğer taraf" sosyal medyadaki taraftarlar

"Sosyal medyanın olduğunu söylemeliyim" diyor Wijnaldum; "işler kötüye gittiğinde, ayrılmak istediğim için suçladıkları oyuncu bendim."

"Her antrenmanı ve maçı iyi bir şekilde bitirmek için her şeyimi verdim, çünkü yıllar boyunca Liverpool benim için çok şey ifade etti."

"Benim hislerim stadyumdaki taraftarlarla sosyal medyadaki taraftarların iki farklı türden olduğu yönündeydi. Stadyumdaki taraftarlar beni her zaman desteklediler. Geri döndüklerinde bile ayrılacağımı bilerek yine de beni desteklediler ve sonunda beni çok güzel bir şekilde uğurladılar. Sosyal medyada ise kaybedersek, suçlu olan bendim."

Wijnaldum'a, Liverpool için son maçı olan ve takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı güvence altına aldığı 2-0'lık Crystal Palace galibiyeti sonrasında, takım arkadaşları ve teknik ekip şeref kıtası vermişti.