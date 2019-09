Wijnaldum: Klopp henüz Liverpool'a gelmeden önce bana Van Dijk'ı sordu

Georginio Wijnaldum, Alman teknik direktör Jürgen Klopp'un henüz Liverpool'a gitmeden önce ona Virgil van Dijk hakkında sorular sorduğunu söyledi.

'da forma giyen Georginio Wijnaldum son yaptığı açıklamada, Alman teknik adam Jürgen Klopp'un Liverpool'un başına geçmeden önce kendisine Virgil Van Dijk hakkında sorular sorduğunu belirtti.

Daha önce Newcastle'da forma giyen başarılı futbolcu Georginio Wijnaldum, Milli Takımı'nda 28 yaşındaki tecrübeli futbolcu Virgil Van Dijk ile birlikte forma giyiyor.

Hollandalı futbolcu Wijnaldum, Liverpool'u Şampiyonlar Ligi'ne götüren Van Dijk'ın başarısına kendisinin ve takım arkadaşlarının şaşırmadığını söyledi.

Wijnaldum yaptığı açıklamanın devamında, ''Liverpool'a transfer olmadan önce Jürgen'le bir toplantı yaptım ve görüşmelerimiz sırasında bana Virgil van Dijk'i sordu. Jürgen'e onun savunmayı daha iyi hale getireceğini söyledim. Bu yüzden Virgil, ve karşısında UEFA En İyi Oyuncu ödülünü kazandığında şaşırmadım. Kazanmasını bekliyordum'' dedi.

Jürgen Klopp'la arasının her zaman çok iyi olmadığını belirten Wijnaldum, ''Onunla bazen farkı fikirlerde olabiliyoruz. Takımdaki her oyuncu için en iyisini istediğine eminim. Ama bazen bir maçta çok iyi performans sergilemene rağmen seni eleştirebiliyor. 'ya karşı farklı bir plan uygulasaydı ne olurdu bilmiyorum. Ancak o gece beni oynatmadığı için çok kızgındım. Yine de her şeyin yolunda gittiğini söyleyebiliriz. Ama Klopp en başında beni oynatsaydı, nasıl olacağını asla bilemeyeceğiz'' dedi.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanmalarının onları motive ettiğini söyleyen Hollandalı oyuncu, ''Şimdi en büyük kupayı kazanmanın nasıl bir şey olduğunu biliyoruz ve daha fazlasını istiyoruz'' diyerek açıklamasını tamamladı.