WhatsApp'tan atıldı: Courtois Belçika Milli Takımı'ndaki hakaretin perde arkasını açıkladı

Belçika Millî Takımı içinde ulaşılan kopukluğun boyutunu gözler önüne seren garip bir olayda, dev file bekçisi Thibaut Courtois çarpıcı bir sürprizi patlattı ve millî takım oyuncularına özel "WhatsApp" grubundan fiilen çıkarıldığını açıkladı.

Courtois, futbol tarihinin en iyi kalecilerinden biri olarak kabul ediliyor ve Real Madrid'le yaşadığı efsanevi kariyeri bunun en iyi kanıtı. Ancak tam tersine, Belçika forması altında aynı başarıyı tekrarlayamadı; burada uzun süreli iniş çıkışlar ve çatışmalar yaşadı.

Eski teknik direktör Domenico Tedesco ile arasında patlak veren ve onu uzaklaşmaya iten o meşhur krizin ardından, Real Madrid'in kalecisi millî takımdan tamamen emekli olmadı; ancak Dünya Kupası sonrasında kesin bir karar açıkladı: Yeni teknik direktörün sakatlıklar nedeniyle onu çağırmak zorunda kaldığı en acil durumlar dışında UEFA Uluslar Ligi'ne katılmak için geri dönmeyecek.

Courtois, DAZN platformuna verdiği ve "Mundo Deportivo" tarafından aktarılan röportajda şunları söyledi: "Oyunculara özel WhatsApp grubundan çıkarıldım. Bu grup, antrenman programları gibi bilgilerin paylaşıldığı bir yer. Arada bir bana bazı mesajlar geliyor, ama çok sık değil."

İtirafın acılığına rağmen Courtois, kendisiyle barışık ve kararının sonuçlarıyla tutarlı görünüyordu; bunun Belçika Millî Takımı'nın asıl kalecisi olarak yerine mal olmuş olabileceğinin de farkındaydı.

Yeni döneme duyduğu saygıyla dolu bir tonda şunları ekledi: "Van Bommel ile yapılan ilk kamptan sonra herkes tamamen memnundu, takım doğru yolda ilerliyor, teknik direktör de öyle. Bu takımın parlak bir geleceği var."

Courtois, uzun süre peşini bırakmayan kibir sıfatını reddeden güçlü bir mesaj verdi ve hiçbir zaman tek yıldız mantığıyla hareket etmediğini vurgulayarak şöyle dedi: "Millî takıma hiçbir zaman otomatik olarak oynayacağımı varsayarak katılmadım."

Courtois açıklamalarını şöyle tamamladı: "Kendi yeteneklerimi biliyorum ve takım için önemli bir oyuncu olabileceğimi biliyorum. Eğer teknik direktör Lammens'i, Vandevoordt'u ya da Bindüs'ü tercih ediyorsa, sorun değil. Bu beni hiç rahatsız etmiyor."



