Weston McKennie artık tamamen Juventuslu

Siyah-beyazlı kulüp, Weston McKennie'in bonservisini Schalke 04'ten aldı.

İtalya Serie A devi Juventus, takımda kiralık olarak forma giyen Weston McKennie'in bonservisinin 18.5 milyon Euro karşılığında alındığını açıkladı.

Sezon başında Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04'ten kiralanan ABD'li oyuncu, performansıyla teknik direktör Andrea Pirlo'nun gözüne girdi ve sözleşmeyi kaptı.

McKennie, bu sezon tüm kulvarlarda 31 kez Juventus forması giydi ve rakip filelere 5 gol kaydetti.

Juventus, Weston McKennie için kaç para ödedi?

Siyah-beyazlılar, McKennie ile 18.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 3 yıllık sözleşme imzalandığını doğruladı.

Bununla birlikte Juventus, bazı koşulların yerine getirilmesi halinde bonus olarak Schalke 04'e 6,5 milyon Euro daha ödeme yapacak. Torino ekibi, ABD'li oyuncu ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Weston McKennie, Juventus'ta kaç kez forma giydi?

Juventus, 2019-2020 sezonunu 12. sırada bitiren Bundesliga ekibi Schalke'de düzenli olarak forma giyen McKennie'i 2020 yazında kiralayarak birçok kişiyi şaşırtmıştı. Siyah-beyazlılar, bu kiralama için 4.5 milyon Euro ücret ödedi.

Ardından McKennie; Aaron Ramsey, Rodrigo Bentancur, Arthur Melo ve Adrien Rabiot gibi kalabalık orta sahaya sahip olan Juventus'ta zorlu bir rekabete girdi. Emre Can, Miralem Pjanic, Blaise Matuidi ve Sami Khedira'nın takımdan ayrılmasıyla birlikte, 22 yaşındaki futbolcunun süre alma şansı arttı.

Weston McKennie, Juventus formasıyla kaç gol attı?

Genç orta saha, İtalya Serie A'da 14 kez ilk 11'de forma giyerken 7 kez de sonradan oyuna girdi. ABD'li futbolcu bu süreçte 4 gol atıp 2 de asist yaptı. McKennie, Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 karşılaşmada forma giydi ve Camp Nou'da 3-0 kazanılan Barcelona karşılaşmasında fileleri havalandırmayı başardı.