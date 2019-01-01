Westerlo, Emmanuel Emenike'nin sözleşmesini feshetti

Belçika ekiplerinden Westerlo, Emmanuel Emenike'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

2. Futbol Ligi ekiplerinden Westerlo, Emmanuel Emenike'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Emenike'nin beklenen seviyeye bir türlü ulaşamamasından dolayı bu kararın alındığı ifade edilirken Nijeryalı futbolcuya emekleri ve takıma duyduğu güven için teşekkür edildi.

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'da gösterdiği çıkışla 'ya transfer olan Emenike, 2013 yılında transfer olduğu 'de iki sezon geçirdikten sonra kiralık olarak Al Ain ve ekiplerinde boy gösterdi.

Kısa süren Olympiacos macerasının ardından Westerlo'nun yolunu tutan 32 yaşındaki futbolcu, Belçika ekibiyle yalnızca biri ilk 11'de olmak üzere toplam beş maça çıktı ve gol sevinci yaşayamadı.

Fenerbahçeli Berke Özer ile Galatasaraylı Recep Gül'ün de kiralık olarak formasını giydiği Westerlo, Belçika 1. Lig B Açılış'ta lider OH Leuven'in üç puan arkasında üçüncü sırada yer alıyor.