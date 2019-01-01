West Ham United - Sheffiled United maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (29 Ekim 2019) TRT Spor'da hangi maç var?
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Son üç maçında bir puan alabilen West Ham United, seyircisi önünde Sheffield United'ı yenerek moral arayacak.
26 Ekim Cumartesi günü saat 17:00'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler:
West Ham United: Roberto; Fredericks, Ogbonna, Diop, Cresswell; Rice, Noble; Yarmolenko, Lanzini, Anderson; Haller
Sheffiled United: Henderson; Basham, Egan, O'Connell; Baldock, Lundstram, Norwood, Fleck, Stevens; McGoldrick, Mousset
West Ham United - Sheffield United maçı öncesi öne çıkan Opta verileri
- Bu sezon Premier Lig'de deplasman yenilgisi almayan iki takımdan biri Sheffield United (1G 3B, Liverpool ile birlikte). Lige yükseldiği sezona daha uzun bir seriyle giren son ekip Hull City (2008/09'da beş maç).
- West Ham Menajeri Manuel Pellegrini, Premier Lig kariyerinde Sheffield United ile ilk kez karşılaşıyor. Şilili çalıştırıcı, daha önce rakip olduğu 28 takımın 25'ini yenmeyi başardı (Brighton, Manchester City ve Wolves hariç).
- 2016/17 sezonundan bu yana İngiltere'nin en üst dört liginde Chris Wilder'dan (79) daha fazla maç kazanan sadece iki menajer var: Jurgen Klopp (81) & Pep Guardiola (93).
- Ekim aylarında oynadığı son dokuz Premier Lig maçını kazanamayan West Ham (3B 6M), son galibiyetini 2016'da Sunderland'i yenerek aldı.
- Sheffield United forveti Lys Mousset, son iki sezonda sadece iki Premier Lig maçına ilk 11 çıktı ancak bu iki karşılaşmada da rakip fileleri havalandırdı (vs Arsenal).