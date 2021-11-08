West Ham United menajeri David Moyes: Premier Lig'de şampiyonluk şansımız var

West Ham United menajeri David Moyes, pazar günü Liverpool'u 3-2 mağlup etmelerinin ardından Premier lig'de şampiyon olabileceklerini fakat bunun şu anda mümkün olmadığını söyledi. Moyes, ligi ilk dört içerisinde bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi istiyor.

West Ham United; Pablo Fornals, Kurt Zouma ve Alisson'ın kendi kalesine attığı gollerle bu sezon Liverpool'a Premier Lig'deki ilk mağlubiyetini tattırdı.

Bu galibiyetle Premier Lig'in 3. sırasına yerleşen West Ham United, puan sıralamasında Liverpool'u geride bırakarak lider Chelsea'nın 3 puan gerisinde bulunuyor.

Ne söylendi?

Maçtan sonra Sky Sports'a konuşan Moyes, kendisine West Ham United'ın şampiyonluk şansı olup olmadığı sorulduğunda, "Her zaman gerçekten olumlu olmak istiyorum ve Premier Lig'de şampiyonluk şansımız var fakat şimdilik bu mümkün değil.

"Premier Lig'de ilk dörde girmeyi hedefliyoruz. Neler yapıp yapamayacağımıza bakacağız. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi 2 puanla kaçırdık. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi hedefliyoruz.

"Bu tür zaferlerin ardından kendimizi kaptırmamaya çalışıyoruz ama bu bize çok iyi hissettiriyor.

"Everton'ı çalıştırırken de aynı menajerdim ama her zaman kendimi geliştirmeye çalışıyorum.

"Hepimiz daha fazla çalışmalı ve gelişime odaklanmalıyız. Gelecekte bizi hala çok iyi başarıların beklediğine inanıyorum. Şu anda inanılmaz derecede iyi oynayan ve harika karakterlere sahip olan futbocularla çalışıyorum" diye konuştu.

West Ham için sırada ne var?

Üst üste dört Premier Lig maçını kazanarak Premier Lig'de 3. sıraya yükselen West Ham United, milli araya oldukça formda girdi.

West Ham United, 20 Kasım'da Wolves ile oynadıktan sonra 25 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi'nde Rapid Vienna ile karşı karşıya gelecek.

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