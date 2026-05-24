West Ham United ile Leeds United arasındaki maç Viaplay üzerinden canlı olarak izlenebilir. Aşağıda bu Premier League maçı için yayın seçeneklerini bulabilirsiniz.

Takım haberleri ve kadrolar

West Ham'da Adama Traoré ve kaleci Łukasz Fabiański sakatlık nedeniyle kadroda yer almıyor. Nuno Espírito Santo'nun muhtemel ilk 11'inde ise kaleci Mads Hermansen, kanatlarda Jarrod Bowen ve Crysencio Summerville ile forvette Valentin Castellanos yer alıyor. Cezalı oyuncu bulunmuyor.

Leeds, çok sayıda sakat oyuncuyla deplasmana çıkıyor. Ilia Gruev, Noah Okafor, Gabriel Gudmundsson, Anton Stach ve Sean Longstaff'ın hepsi forma giyemeyecek. Daniel Farke'nin, kalede Karl Darlow, forvette Dominic Calvert-Lewin ve orta sahada Brenden Aaronson'u içeren bir kadro kurması bekleniyor. Konuk takımda cezalı oyuncu bulunmuyor. Maçın başlama vaktine yaklaştıkça yeni güncellemeler eklenecektir.

Son dönemdeki performans

West Ham, son beş maçında sadece bir galibiyet elde etti; bu, nisan sonunda Everton'a karşı 2-1'lik bir zaferdi. Bunu, Premier Lig'de üst üste üç mağlubiyet izledi: Brentford'a karşı 3-0'lık bir yenilgi, Arsenal'e karşı 0-1'lik bir iç saha mağlubiyeti ve son olarak Newcastle'da yaşanan 3-1'lik hezimet. Hammers, bu beş maçta sadece dört gol attı ve sekiz gol yedi.

Leeds ise çok daha istikrarlı bir performans sergiliyor. The Whites son beş maçının üçünü kazandı; bunların en önemlileri Burnley'e karşı 3-1'lik galibiyet ve Brighton'a karşı 1-0'lık son galibiyetti. Bu iki galibiyetin arasında Leeds, Tottenham Hotspur (1-1) ve AFC Bournemouth (2-2) ile berabere kaldı. Tek hayal kırıklığı, Chelsea'ye karşı FA Cup'tan elenmeleriydi. Toplamda Leeds bu beş maçta yedi gol attı ve beş gol yedi.

Karşılaşmalar

İki takımın en son karşılaşması Nisan 2026'da FA Cup'ta gerçekleşti; London Stadium'da oynanan maç 2-2 berabere sonuçlandı ve galip belirlenemedi. Bundan önce, Ekim 2025'te Leeds, Premier League'de ev sahibi olarak 2-1 galip gelmişti. Son beş karşılaşmaya bakıldığında durum eşit: her iki takım da iki galibiyet alırken, bir maç berabere sonuçlandı. Maçlarda toplam on beş gol atıldı, bu da bu karşılaşmaları verimli ancak belirsiz hale getiriyor.

Puan Durumu

Premier League sıralamasında West Ham on sekizinci sırada yer alırken, Leeds United on dördüncü sırada bulunuyor. Puan farkı, sezonun gidişatındaki farkı yansıtıyor: Leeds güvenli bir konumda yer alırken, West Ham küme düşmeme mücadelesi veriyor.