West Ham United’ın orta saha oyuncusu Manuel Lanzini, seyir halinde olan otomobilinin ağaca çarpması sonucu kaza geçirdi.

Lanzini, büyük bir şans eseri kazadan yara almadan kurtulmayı başardı.

Arjantinli oyuncu, perşembe günü öğleden sonra bir kazaya karıştıktan sonra bir şoför tarafından kaza yerinden alındı.

Kazanın ardından bir süre şok yaşayan Lanzini, buna rağmen kendisini toparladı ve takımıyla antrenmanda yer aldı.

29 yaşındaki oyuncunun sağlık durumu sağlık görevlileri tarafından değerlendirildi, ancak Lanzini’nin herhangi bir yaralanması yoktu.

Bu nedenle, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye gitmesine gerek duyulmadı.

Ne söylendi?

Polisten yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

“Batıya doğru giden bir araba ana yoldan ayrıldı ve bir ağaca çarparak durabildi.”

Olayın duyulmasının ardından, takım arkadaşları ve ailesi bilgilendirildi ve acil bir durum olmadığı aktarıldı.

Lanzini ve West Ham’dan takım arkadaşları, pazar günü Premier Lig mücadelesinde kendi sahalarında oynayacakları Everton maçı için hazırlıklarını sürdürdü.

Manuel Lanzini’nin kariyeri

Futbola ülkesinin takımlarından River Plate’te başlayan Arjantinli oyuncu, ardından Brezilya’ya transfer oldu.

Fluminense formasıyla yeteneğini ortaya koyan Lanzini, yeniden yetiştiği kulüp olan River Plate’e döndü.

Arjantinli futbolcu, daha sonra 7.5 milyon euro’ya Al-Jazira takımının yolunu tuttu.

Başarılı performansını artıran Lanzini’nin bir sonraki durağı ise şu anda formasını giydiği West Ham United oldu.

İngiliz ekibi, Arjantinli futboluyu 12 milyon euro’ya kadrosuna kattı.

Manuel Lanzini, bu sezon West Ham formasıyla 23 maça çıkarken 4 gol atıp 2 de asist yaptı.

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