West Ham United'ın stoperi Kurt Zouma, bir kediye uyguladığı şiddet nedeniyle 180 saat kamu hizmeti cezasına çarptırıldı

West Ham stoperi Kurt Zouma, beş yıl kedi beslemekten men edildi ve 180 saat toplum hizmeti yapmasına karar verildi. Kurt Zouma'nın bir kediyi tekmelediği görüntüler sonrasında soruşturma açılmıştı.

Fransız milli oyuncu, geçen hafta korunan bir hayvana gereksiz yere acı çektirmekten iki suçlamayı kabul etti ve Thames Sulh Mahkemesinde cezasını aldı.

6 Şubat'ta meydana gelen ve sosyal medyaya yansıyan şiddet görüntülerinde, futbolcunun kedisine bir çift ayakkabı fırlattığı ve kafasını tokatladığı görüldü. Ayrıca kediyi mutfağında tekmelediği de görüntüler arasında yer alıyordu.

Zouma'nın küçük kardeşi Yoan, kediyi içeren olayı videoya aldı ve Snapchat'te yayınladı.

Yoan Zouma'ya Çarşamba günü 15 dakika süren bir duruşmada 140 saat toplum hizmeti yapması cezası geldi. Aynı zamanda bir futbolcu olan Yoan Zouma'nın sözleşmesi Şubat ayında beşinci kademe Dagenham takımı tarafından askıya alındı.

West Ham, olay ortaya çıktığında Zouma'ya iki haftalık maaş - mümkün olan en yüksek miktar - para cezası verdi, ancak menajer David Moyes defans oyuncusunu oynatmaya devam etti. Zouma ayrıca Adidas ile yaptığı sponsorluk anlaşmasını da kaybetti.

Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, olaydan sonra Kurt Zouma'nın iki evcil kedisini bakıma aldı.

RSPCA, insanlara dava açma yetkisi yetkisi olmamasına rağmen kardeşler hakkında kovuşturma açtı.

İngiliz hukuku; RSPCA gibi kuruluşların, bireylere karşı özel kovuşturma açmak için uzman avukatları kullanmasına izin veriyor; bu tür davalar mahkemede görülüyor ve bazen savcılar tarafından devralınabiliyor.

