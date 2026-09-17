West Ham United, yepyeni Boleyn ’99 koleksiyonunun resmi lansmanıyla 1990’ların sonundaki tribün kültürünün altın dönemine doğrudan bir gönderme yaptı.

Bu özel kapsül koleksiyon, kulübün armasının en sevilen versiyonlarından birine saygı duruşunda bulunuyor. Söz konusu arma ilk olarak 1999-00 sezonu öncesinde tanıtılmıştı. O unutulmaz sezon, Paolo Di Canio’nun Wimbledon’a attığı muhteşem vole, Frank Lampard’ın yükselen yıldız gücü ve Doğu Londra’ya özgü belirgin bir özgüvenle West Ham folklorunda silinmez bir yer edindi.

West Ham

Tarihi maç günü mirası ile çağdaş sokak giyimi arasındaki boşluğu kusursuz biçimde kapatmak üzere tasarlanan koleksiyon, taraftarların 2016’daki duygusal Upton Park vedasının üzerinden geçen on yılı düşündüğü bir dönemde geliyor.

Bu lansmanı özgün West Ham kimliğine dayandırmak için kulüp, resmi kampanya fotoğraf çekimini doğrudan yerel topluluğun kalbine taşıdı. Modeller, Barking Road’daki BJ’s Pie & Mash ve maç başlangıcından önce nesiller boyunca West Ham taraftarlarının buluştuğu tarihi Boleyn Tavern dahil olmak üzere semtin efsanevi mekânlarında fotoğraflandı.

West Ham

Beş parçalık kapsül koleksiyon, ağır kumaşlar, klasik rahat kesimler ve geleneksel çapraz çekiçler ile kaleyi içeren, sarı çerçeveli belirgin arma etrafında şekilleniyor.

Koleksiyonun öne çıkan parçası, omuzlar boyunca yüksek kontrastlı biyelerle tamamlanan ve milenyum dönümünün saf tribün stilini yansıtan yüksek yakalı klasik retro bir eşofman üstü. Seride ayrıca premium bir fleece hoodie, kırık beyaz renkte ağır gramajlı grafik tişört, özel kesim pikeli polo tişört ve maç günü kombinini tamamlayan sade bir şapka da yer alıyor.

West Ham

Futbol modasına şu anda 90’ların sonu nostaljisi hakimken, West Ham’ın son ürünü hem forma tutkunları hem de günlük giyim tercih edenler için tam isabet oldu.

Kulüp, mücadele ruhunu, gösterişi ve topluluk gururunu simgeleyen bir amblemi yeniden hayata geçirerek, yüzyılın dönümünde gerçekten tribünlerde yer alan taraftarlar kadar modaya duyarlı genç destekçilere de hitap eden bir koleksiyon sunuyor.

Satın alın: West Ham United Boleyn '99 koleksiyonu

Boleyn ’99 koleksiyonu şu anda sınırlı sayıda resmi West Ham online mağazasında satışta.



